Amics Castelló e Intermaquinas Benicarló ya conocen su hoja de ruta en Segunda FEB y en la Copa de España

El Amics del Bàsquet Castelló y el Intermaquinas Club Baloncesto Benicarló ya tienen definido el primer mapa competitivo de una temporada 2026/27 cargada de alicientes. La Federación Española de Baloncesto ha confirmado la composición de los grupos de Segunda FEB y de la Copa de España, aunque los dos clubes deberán esperar al sorteo de los calendarios, previsto para el martes 28 de julio.

Amics e Intermaquinas han quedado encuadrados en el Grupo B de Segunda FEB, tercera categoría nacional, junto a Basket Cartagena, Biele ISB, CB Zaragoza, Ciudad Molina Basket, Class Bàsquet Sant Antoni, Club Esportiu Bàsquet Llíria, Lobe Huesca La Magia, Logrobasket Logi7, Proinbeni UPB Gandía, Reina Proteínas Clavijo, Sol Gironès Bisbal Bàsquet y TQ-CB Prat.

La fase regular comenzará el 3 de octubre y constará de 26 jornadas. Será una liga exigente, con desplazamientos principalmente por el arco mediterráneo y el nordeste peninsular. El gran aliciente para el baloncesto provincial será el regreso del derbi entre Castelló y Benicarló, uno de los partidos con mayor ambiente de la categoría.

Joan Faner y José Luis Pichel. / AMICS CASTELLÓ

Derbi también en la Copa de España

Los dos equipos compartirán igualmente el Grupo C de la Copa de España FEB, junto al TQ-CB Prat y el Sol Gironès Bisbal Bàsquet. La primera fase se disputará durante tres fines de semana consecutivos, del 12 al 27 de septiembre, y repartirá catorce billetes para las eliminatorias.

La coincidencia garantiza un enfrentamiento provincial antes incluso del inicio de la liga. Los calendarios coperos también se sortearán el 28 de julio, mientras que la Final Four está prevista para enero de 2027.

El mapa del Grupo B de la Segunda FEB de baloncesto, con el Amics Castelló y el Intermaquinas Benicarló. / Amics Castelló

Pichel mantiene el timón del Amics

El Amics volverá a estar dirigido por José Luis Pichel, renovado después de una campaña en la que el conjunto castellonense se quedó muy cerca del ascenso a Primera FEB. El club ha conservado una base reconocible con las continuidades del capitán Joan Faner, Eric Stutz y Diante Bah.

A ellos se han unido Guillermo Mulero, escolta formado en la cantera del Real Madrid; Hugo Arbosa, procedente del Clavijo; el joven exterior Darío Lozano; y Dídac Cebolla. La dirección deportiva todavía trabaja en cuatro o cinco incorporaciones para completar una plantilla que volverá a mirar hacia la zona alta.

Oriol Pozo. / ELOY CERDÀ

Revolución en Benicarló con Oriol Pozo

El Intermaquinas Benicarló inicia una nueva etapa con el técnico catalán Oriol Pozo, que releva a Sergio Lamúa y contará con Vicent Mañez como ayudante. La única continuidad de la pasada plantilla es la del base estadounidense Anthony Libroia, uno de los grandes referentes del proyecto.

El club del Baix Maestrat ha renovado profundamente el equipo con David Òrrit, Álvaro Palazuelos, Guillem Vázquez, Patrick Spencer, Jon Larrea, Leo López, Mateo Laguna, Rokas Gadiliauskas, Toto Fágbénlé y Sakhir Ndiaye. Con la incorporación de este último, el Intermaquinas ha completado sus once licencias del primer equipo.

Castellonenses y benicarlandos afrontan así un curso ilusionante, respaldados por dos de las aficiones más numerosas y ruidosas de Segunda FEB. La composición de los grupos anticipa una temporada de máxima rivalidad, con derbis en liga y Copa y con ambos clubes decididos a seguir creciendo en las competiciones FEB.