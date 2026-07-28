La Segunda FEB y la Copa de España descubren sus calendarios para Amics Castelló e Intermaquinas Benicarló

El Amics del Bàsquet Castelló y el Intermaquinas Benicarló ya conocen el calendario de la temporada 2026-27 en Segunda FEB. Los dos máximos representantes del baloncesto de la provincia de Castellón compartirán el grupo B en una liga de 26 jornadas que comenzará el primer fin de semana de octubre y concluirá el 10 de abril de 2027.

Pero antes del inicio de la competición liguera, ambos conjuntos, disputarán la Copa España, encuadrados en el Grupo C (junto a Prat y Gironès Bisbal), donde se vivirá el primer derbi de la temporada en el primer partido oficial en el Ciutat de Castelló el próximo sábado 27 de septiembre, correspondiente a la tercera jornada, frente al Intermaquinas Benicarló.

El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló del pasado mes de abril. / Kmy Ros / Kmy Ros

El Amics empezará en Gandia

El conjunto castellonense abrirá el campeonato el 3 de octubre en la pista del Proinbeni UPB Gandía, un desplazamiento exigente para estrenar su nuevo proyecto. La primera cita liguera ante su afición llegará apenas una semana después: el 11 de octubre, el Amics recibirá al C.B. Zaragoza en el Ciutat de Castelló.

La fase regular terminará para los castellonenses lejos de casa. En la jornada 26, el 10 de abril, visitarán al Basket Cartagena, rival al que habrán recibido en la primera vuelta el 3 de enero.

El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló del pasado mes de abril. / Kmy Ros / Kmy Ros

Benicarló también debuta a domicilio

El Intermaquinas Benicarló comenzará igualmente como visitante. Su estreno será el 3 de octubre ante el Class Bàsquet Sant Antoni, en Ibiza. El primer partido ante la afición benicarlanda llegará en la segunda jornada, el 10 de octubre frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria.

A diferencia del Amics, el equipo del Baix Maestrat despedirá la liga regular como local. El 10 de abril recibirá al Lobe Huesca La Magia, en un encuentro que podría resultar decisivo para fijar su posición definitiva.

El Amics Castelló volverá a estar dirigido por José Luis Pichel y Oriol Pozo, nuevo entrenador del Intermaquinas Benicarló. / Mediterráneo

Dos derbis marcados en rojo

El calendario reserva dos fechas especialmente atractivas para el baloncesto castellonense. El primer derbi provincial se disputará el 28 de noviembre en el Ciutat de Castelló, con el Amics como anfitrión. La vuelta llegará el 13 de marzo de 2027 en Benicarló, ya en el tramo decisivo de la competición.

Ambos encuentros volverán a reunir a las dos principales aficiones del baloncesto provincial y pueden tener un peso importante tanto en la pelea por las plazas de ascenso como en la batalla por evitar la zona baja.

Aquí puedes ver el calendario completo de Segunda FEB

Calendario de Segunda FEB de baloncesto Calendario de Segunda FEB de baloncesto

Los ‘play-offs’, desde el 17 de abril

Tras la última jornada del 10 de abril de 2027, comenzarán las eliminatorias. El ‘play-off’ de permanencia se disputará los días 17 y 24 de abril, las mismas fechas fijadas para la final de la ruta de campeones, cuyo vencedor logrará el ascenso directo.

En la ruta de no campeones, los octavos se celebrarán el 17 y 24 de abril; los cuartos, el 1 y 8 de mayo; y las semifinales, el 15 y 22 de mayo. También ascenderán los dos ganadores de estas semifinales.

La principal novedad del curso será la recuperación de la segunda eliminatoria por la permanencia. Los undécimos y duodécimos clasificados de ambos grupos se cruzarán para continuar en la categoría. Los perdedores descenderán junto a los equipos que finalicen en la decimotercera y decimocuarta posición de cada grupo.

El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló del pasado mes de abril. / Kmy Ros / Kmy Ros

La Copa de España FEB

A su vez, Amics Castelló e Intermaquinas Benicarló afrontarán la Fase de Grupos de la Copa de España FEB 2026/27, en la que entrarán en juego 27 equipos de Segunda FEB y el Marín Ence Peixegalego de Tercera FEB, y que en las siguientes rondas ya se medirían a los clubs de Primera FEB.

Encuadrados en el Grupo C, junto a Prat y Gironès Bisbal, el calendario de esta primera fase será:

JORNADA 1: Sábado 12 de septiembre de 2026

Sol Gironès Bisbal Bàsquet vs Intermaquinas Benicarló

TQ-CB Prat vs Amics Castelló

JORNADA 2: Sábado 19 de septiembre de 2026

Sol Gironès Bisbal Bàsquet vs Amics Castelló

Intermaquinas Benicarló vs TQ-CB Prat

JORNADA 3: Sábado 27 de septiembre de 2025