El Amics Castelló incorpora al máximo anotador del grupo Oeste de Segunda FEB: Tavin Pierre

El Amics del Bàsquet Castelló sigue perfilando su plantilla para la próxima temporada con el fichaje del estadounidense Tavin Pierre , un escolta de 1,91 metros llamado a asumir un papel importante en el nuevo proyecto que encabezará el técnico José Luis Pichel.

El jugador estadounidense llega al Ciutat después de completar una destacada campaña en el Círculo Gijón Baloncesto. Allí terminó como máximo anotador del Grupo Oeste de Segunda FEB, con una media de 17,6 puntos por encuentro, unos números que le situaron entre los jugadores más decisivos de la competición.

Pierre, que cuenta con pasaporte jamaicano, se formó en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Durante sus cuatro años de elegibilidad compitió en la NCAA División I y pasó por cuatro universidades, una experiencia que le permitió adaptarse a distintos estilos de juego y acumular un amplio bagaje competitivo.

El nuevo escolta del Amics Castelló destaca especialmente por su capacidad para producir puntos. Puede generarse sus propios lanzamientos, atacar en situaciones de uno contra uno, amenazar desde el perímetro y penetrar hacia el aro gracias a su potencia física. Su explosividad y facilidad para ofrecer acciones espectaculares refuerzan un perfil ofensivo que el conjunto castellonense espera convertir en una de sus principales armas para la ilusionante próxima temporada en Segunda FEB.

Javier Ortuño, feliz por el fichaje

El presidente del club, Javier Fortuño, valoró muy positivamente la llegada del escolta estadounidense: "Tavin es un jugador con mucho físico, muy espectacular en sus acciones y con unas condiciones que creemos que encajan perfectamente con la idea de juego que queremos desarrollar. Llega después de ser el máximo anotador del Grupo Oeste de Segunda FEB, y eso demuestra el nivel que ha alcanzado. Es un jugador que tiene muy buena pinta y creemos que puede convertirse en una de las referencias del equipo esta temporada."

Fortuño también quiso destacar la importancia del nuevo cuerpo técnico en la construcción del proyecto deportivo: "El hecho de contar con José Luis Pichel es una baza muy importante para atraer jugadores de estas características. Su trayectoria y el proyecto que estamos construyendo generan confianza e ilusión, y eso nos permite incorporar perfiles como el de Tavin Pierre. Estamos muy satisfechos con el trabajo que se está realizando para confeccionar una plantilla competitiva y con mucho talento."