Oficial | El Amics Castelló confirma la renovación de Ken Issanza

El Amics Castelló sigue dando forma a su plantilla para el próximo curso y ha cerrado una renovación de peso. Ken Issanza continuará vistiendo la camiseta castellonense, tal y cómo adelantó Mediterráneo hace unos días, después de una temporada en la que fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las piezas más importantes del equipo de José Luis Pichel. El jugador, nacido en Kinshasa el 27 de abril de 2003, llegó a Castelló la pasada campaña procedente del Caja 87 de Sevilla. Su adaptación fue progresiva, pero su capacidad física, su trabajo bajo los aros y, sobre todo, su intimidación defensiva le permitieron hacerse un sitio cada vez más relevante dentro de la rotación.

Issanza terminó firmando unos promedios de 8,9 puntos, 4,1 rebotes y 1,5 tapones por encuentro. Unos números que reflejan su crecimiento durante el curso y que le consolidaron como una de las principales referencias interiores del Amics Castelló.

Su progresión, sin embargo, sufrió un frenazo en enero. El jugador padeció una grave lesión en la muñeca durante el encuentro disputado en Gandía, justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada. El contratiempo le obligó a detener su evolución y afrontar un largo proceso de recuperación.

Desde entonces, Issanza ha trabajado junto al club para volver a estar en las mejores condiciones posibles. En el Amics Castelló están satisfechos con la evolución de la lesión y con la implicación mostrada por el jugador durante estos meses. La entidad ha decidido mantener su confianza en un baloncestista joven y con margen de crecimiento, que antes de lesionarse ya había demostrado su capacidad para tener un papel determinante en la competición.

Su renovación supone además una pieza importante para el nuevo proyecto de José Luis Pichel. El técnico podrá seguir contando con un jugador que aporta físico, presencia interior y capacidad defensiva, y que afrontará su segunda temporada en Castellón con el reto de recuperar su mejor nivel.