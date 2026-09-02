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El Amics Castelló despega en la 26/27 con un reto: el ascenso: "No da la sensación de que ser un equipo que acaba de conocerse"

El conjunto de José Luis Pichel ha completado la primera semana de entrenamientos con una plantilla renovada que inicia el camino hacia el gran objetivo del curso:regresar a Primera FEB

El Amics en el inicio de la pretemporada.

El Amics en el inicio de la pretemporada. / AMICS CASTELLÓ

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Aitor Aguirre

Castellón

El Amics Castelló 2026/27 ya está en marcha. El nuevo proyecto con José Luis Pichel a los mandos ha iniciado la pretemporada con un reto tan claro:volver a pelear por el ascenso a Primera FEB. Después de un verano de cambios, renovaciones importantes y seis fichajes, el conjunto castellonense ha empezado a trabajar con buenas sensaciones y con la idea de llegar listo a una temporada exigente.

Pichel se mostró satisfecho por la predisposición del grupo en los primeros entrenamientos. «Lo primero, contentos. Contentos por empezar. La gente ha venido con muchas ganas y los jugadores han llegado muy bien físicamente. Entiendo que son cosas de las nuevas generaciones, que todo el mundo se cuida y demás, pero hemos venido muy bien», explicó el técnico.

El entrenador también destacó la buena dinámica interna desde el primer día. Pese a tratarse de una plantilla renovada, el vestuario ha encontrado rápidamente puntos de conexión. «Hemos empezado a entrenar con normalidad, con la gente muy metida y una muy buena dinámica de grupo. Hay muchos jugadores que se conocen de vidas pasadas y, aunque tengamos muchos jugadores nuevos, no da la sensación de ser un equipo que acaba de conocerse. Parece que llevemos varios meses jugando», señaló con la máxima ilusión.

Stutz.

Stutz. / TONI LOSAS

Por otro lado, el técnico insistió en que el crecimiento será progresivo y que el equipo necesita tiempo para asimilar automatismos. «Estamos ya cargando algunos conceptos y la gente se tiene que ir adaptando. Iremos jugando mejor. Los primeros días cuesta un poco más, porque es normal. No podemos jugar igual en septiembre que en marzo». Hay que recordar que los verdes arrancarán la Liga el 3 de octubre visitando la pista del Proinbeni UPB Gandía en una salida siempre complicada.

Primera prueba el miércoles

La primera prueba llegará este miércoles, a puerta cerrada, frente al Alicante. Más que un amistoso al uso, será un entrenamiento competitivo para empezar a medir sensaciones, introducir conceptos y seguir avanzando en la construcción del nuevo Amics.

Una plantilla renovada

El club dirigido por Fortuño ha formado un bloque renovado, pero con continuidad en piezas importantes como Eric Stutz y Joan Faner, a las que hay que sumar las de Bah e Issanza. Por su parte, el club se ha reforzado con seis fichajes: Guillermo Mulero, Hugo Arbosa, Dídac Cebolla, Tavin Pierre, Gonzalo Iglesias y Rodrigo Díaz.

Entre los nombres propios aparece también Gonzalo Iglesias, que está compitiendo con Uruguay en las ventanas FIBA.

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El arranque del nuevo curso también traerá cambios fuera de la pista. El Amics Castelló busca nuevo speaker para la temporada 2026/27, después de la salida de la Juan José Sutil. Y así, el Amics está lanzando los primeros triples de un largo camino que este año espera sea con final feliz tras la decepción del pasado curso con las dos finales perdidas.

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