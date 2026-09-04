Liga Challenge | El renovado roster de un Nou Básquet Castelló Femení sin límites

El Nou Bàsquet Femení Castelló, conocido como NBF Castelló, presentó a las jugadoras y al cuerpo técnico de su primer equipo para la temporada 2026/27, en la que afrontará un nuevo reto en la Liga Femenina Challenge, segunda categoría nacional. El objetivo pasa por seguir disfrutando de la competición, crecer como bloque y afianzarse en una categoría cada vez más exigente, en la que competirá por tercer año seguido.

El proyecto continuará, por décima temporada consecutiva, bajo la dirección de Jaume Tormo. También seguirá formando parte del cuerpo técnico Juan Silvestre, como segundo entrenador, preparador físico y fisioterapeuta, además de Luna Altabás como delegada. La principal novedad será la incorporación de Mónica Ahinzón, que se suma también en labores de delegación.

En cuanto a la plantilla, el Fustecma NBF Castelló mantiene una base importante del pasado curso. Continuarán defendiendo los colores del conjunto castellonense Laura Campos, Lourdes Ruiz, Lucía Jóvena, Judith Gómez y Aina Ferri, mientras que el equipo se refuerza con seis nuevas incorporaciones que aportarán físico, experiencia, versatilidad y puntos. Estas son las seis caras nuevas.

Imagen de la plantilla NBF Castelló en Grapa. / NBF Castelló

Carol Arfinengo

La alero y ala-pívot Carla Arfinengo se formó en la cantera de Rivas y cuenta con experiencia tanto en el baloncesto universitario estadounidense como en diferentes clubes españoles. Ha pasado por Paterna, Bembibre/Estepona, Canoe, Coruña, Andratx Mallorca y Sevilla. Arfinengo destaca entre sus principales virtudes el lanzamiento de tres, la defensa y la capacidad para correr la pista, además de aportar físico al equipo. Una pieza que apunta a ser importante para Jaume Tormo ya que cuenta con muchísima experiencia a nivel nacional.

Margarida Junqueira

La alera ortuguesa Margarida Junqueria de 28 años se formó en el Seixal Clube 1925, donde jugó durante siete temporadas, y pasó posteriormente por Sport Algés e Dafundo, S.I.M.E.C.Q. y GDESSA. En España ha defendido las camisetas del CB Ciudad de Moguer y Lanzarote. «De mi parte pueden esperar intensidad, compromiso, ganas y ayudar a que el equipo sea más equipo», explicó.

Brianna Jackson

La ala-pívot y pívot estadounidense cuenta con una destacada trayectoria universitaria. Fue Jugadora del Año del estado de Virginia durante dos cursos y pasó por la Universidad de Miami y Troy University, donde firmó registros destacados en rebotes y tapones. Su carrera profesional comenzó en Chile y continuó en México, donde llegó a ser capitana y MVP. «Puedo aportar anotación tanto interior como exterior, además de protección del aro en defensa», señala.

Teresa da Silva

La base y escolta llega con experiencia en la NCAA División I y recorrido profesional en Islandia, Rumanía y Reino Unido. Se define como una jugadora con un repertorio ofensivo versátil, capaz de anotar en los tres niveles, además de contar con físico y envergadura para responder en defensa ante diferentes perfiles.

Irene Fernández de Caleya

La escolta y alero se formó en el TGN Bàsquet de Tarragona antes de dar el salto a Estados Unidos, donde ha competido durante las últimas cuatro temporadas. Las dos primeras las disputó en Casper, Wyoming, ganando la conferencia en ambas, mientras que las dos últimas jugó en Wagner College, Nueva York. «Soy una jugadora polivalente, puedo jugar en varias posiciones y aportar intensidad, juego rápido, compromiso, ritmo y competitividad».

Serena Tchida

La pívot se formó en Concordia University, donde cerró su etapa universitaria como MVP de la liga y formando parte del First Team All-Canadian. Con 1,85 metros de altura, aportará físico, energía y presencia en ambos lados de la pista. Ella misma se define como «competitiva y una jugadora que antepone al equipo».

El Nou Bàsquet Femení Castelló recibe al Spar Girona esta tarde

El Nou Bàsquet Femení Castelló empieza los partidos de pretemporada en Grapa, donde los aficionados podrán acceder gratuitamente para ver el partido contra el equipo campeón de la Liga Catalana 2025 y subcampeón de la LF Endesa. Grapa acoge este sábado el primer partido de pretemporada del Nou Básquet Femení Castelló, que un año más jugará en LF Challenge, segunda categoría nacional del baloncesto femenino. Esta cita será contra el Spar Girona a las 18h, con acceso gratuito para aficionados que quieran disfrutar del baloncesto de élite.

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El conjunto catalán llega a Castellón después de hacer una magnífica temporada: campeonas de la Lliga Catalana 2025, subcampeonas de la LF Endesa tras firmar 24 victorias en 30 partidos, y semifinalistas de la Euroliga, donde alcanzaron por primera vez la Final Six y se situaron entre los cuatro mejores equipos de Europa. Este palmarés convierte al amistoso en una prueba de máxima exigencia donde las jugadoras del conjunto castellonense se pondrán a prueba como equipo antes de empezar la competición oficial. El club invita a toda la afición a llenar las gradas de Grapa, como es habitual en las citas importantes de la temporada, y a disfrutar de una tarde de baloncesto de alto nivel.