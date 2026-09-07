Benicarló se divierte con el baloncesto del Valencia Basket y el Casademont Zaragoza

Más de 1600 espectadores se dieron cita en el Municipal de Benicarló este lunes para presenciar el partido de pretemporada entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza. El público asistente tuvo la oportunidad de ver de cerca a los dos equipos de Liga Endesa, disfrutando de su juego y acciones ofensivas y defensivas que levantaron los aplausos en varias ocasiones.

El Valencia Basket logró imponerse en su primer partido de la pretemporada por 88-81. Ambos equipos estuvieron muy efectivos en unos primeros minutos de alternativas en el marcador. El equipo taronja logró despegarse en el tramo final del primer periodo llegando a una máxima de 10 puntos (30-20) en el último minuto.

El Casademont salió mejor en el segundo y con un parcial de 0-7 volvió a acercarse. Sin embargo el Valencia no cedía la delantera y conseguía llegar a la media parte seis arriba (50-44).

Segunda parte

Fue a los cinco minutos del tercer cuarto cuando el equipo aragonés volvió a ponerse por delante (55-57). Complicaba mucho al Valencia especialmente en defensa y con un parcial en el periodo de 18-25 se llegó al último con el resultado de 68-69.

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La anotación de este fue baja. Restando cuatro minutos y medio para el final el marcador era de empate a 73. Pero un mate de Moore y un triple de Puerto ponían cinco por delante a los de Valencia. Luchó por remontar el Zaragoza en el tiempo restante anotando y forzando personales. TJ Shorts no falló ni uno de los cuatro seguidos que lanzó y eso permitió al Valencia ganar por diferencia de siete.