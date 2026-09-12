La previa | Amics Castelló e Intemaquinarias Benicarló encienden los motores en la Copa España

El baloncesto provincial asume el protagonismo con el estreno del Amics Castelló y el Intemaquinarias Benicarló en la Copa España FEB, competición que levantará el telón de la temporada 2026/27 este domingo 13 de septiembre. Una exigente Fase de Grupos reunirá a 27 equipos de Segunda FEB y al Marín Ence Peixegalego en un formato marcado por la proximidad geográfica. Esta ronda inicial de tres jornadas propiciará vibrantes derbis locales y autonómicos antes del inicio liguero, poniendo en juego 14 billetes para las eliminatorias por el título de octubre.

Doble asalto en tierras catalanas

Con todas las fechas, horarios y pistas ya confirmadas, el calendario depara un estreno dominical de máxima exigencia en el grupo C para los intereses de la provincia. El Amics Castelló romperá el hielo a las 18:00 horas visitando al TQ-CB Prat en el Pavelló Joan Busquets, un rival de su misma categoría. Por su parte, el Intemaquinarias Benicarló debutará apenas unos minutos después, a las 18:10 horas, midiéndose al Sol Gironès Bisbal Bàsquet en el Pavelló Municipal d’Esports de Bisbal d'Empordà.

Ambición y rodaje en la pista

Los de la capital de la Plana buscan un buen resultado en este torneo bajo la dirección de José Luis Pichel, quien afronta su segunda temporada como entrenador principal. El técnico madrileño espera ver continuidad y mejora en el juego de su plantilla para certificar el pase a los dieciseisavos de final. El objetivo es consolidar las sensaciones positivas y la buena imagen que el grupo ofreció recientemente en su choque preparatorio frente al HLA Alicante.