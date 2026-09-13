El Amics Castelló e Intermaquinas Benicarló caen derrotados en su estreno copero

Mala jornada dominical para el baloncesto provincial, con las derrotas del Amics Castelló y el Intermáquinas Benicarló en la primera ronda de la tercera edición de la Copa España.

El equipo de la capital de La Plana cayó en la cancha del TQ-CB Prat después de ir a remolque durante gran parte del encuentro. Los catalanes llegaron a disponer de diez puntos de ventaja, aunque el Amics fue de menos a más y consiguió mantenerse siempre dentro del partido.

Tras llegar al descanso cinco abajo (42-37), los de Pichel reaccionaron en el tercer cuarto con una mayor intensidad defensiva. Gascón, desde el triple, y Stutz permitieron a los castellonenses situarse a solo dos puntos antes del último periodo (58-56). El Prat volvió a escaparse con diez de ventaja, pero el Amics respondió de nuevo y un triple de Faner colocó el 69-66 a cuatro minutos del final. Sin embargo, la mayor precisión local en las posesiones decisivas acabó decantando el choque por 82-76.

El Intermaquinas Benicarló desaprovecha una gran renta

Un caso muy diferente fue el del Intermáquinas Benicarló, que dejó escapar una gran oportunidad ante el Sol Gironès Bisbal Bàsquet. Los de Oriol Pozo comenzaron con problemas en ataque y llegaron a perder por diez puntos, pero reaccionaron hasta marcharse al descanso por delante (28-30).

El Intermaquinas Benicarló tuvo en su mano el triunfo en Girona / ELOY CERDÁ

El mejor momento benicarlando llegó en el tercer cuarto. Su dominio en la pintura y el rebote ofensivo le permitió firmar un parcial de 10-20 y alcanzar los últimos diez minutos con doce puntos de ventaja (38-50).

Sin embargo, el Benicarló dilapidó la renta en un mal último periodo. Los locales firmaron un 9-0 de salida y terminaron dando la vuelta al marcador. Pese a ello, los rojillos llegaron con opciones hasta el final y Òrrit y Vázquez dispusieron de dos lanzamientos consecutivos para empatar o incluso ganar, pero ambos fallaron. Dos tiros libres locales cerraron el 66-62 definitivo. Los bajos porcentajes y las 24 pérdidas terminaron condenando al conjunto del Baix Maestrat.