Un nuevo estudio realizado por científicos del Sainsbury Wellcome Centre, en el University College de Londres, ha logrado identificar una serie de circuitos cerebrales que pueden controlar las respuestas al miedo. El mecanismo logra anular o potenciar los instintos de defensa frente a una potencial amenaza, de acuerdo a experiencias o conocimientos previos y al análisis de la situación que se vive en ese momento. Podría ser útil para nuevos tratamientos contra la ansiedad y el estrés postraumático.

De acuerdo a una nota de prensa, la investigación ha logrado determinar que ciertos circuitos cerebrales en el núcleo geniculado lateral ventral (vLGN), una estructura inhibidora que se encuentra en el ingreso al tálamo y es importante para los sistemas visuales, pueden funcionar como reguladores del miedo. Aunque el estudio se basa en roedores, podría tener importantes implicaciones para comprender los mismos mecanismos en el ser humano.

Las respuestas al miedo

Cuando actuamos en una situación de peligro o nos sentimos amenazados, habitualmente entran en juego dos aspectos que determinan nuestras respuestas. Por un lado, si vivimos situaciones similares en el pasado y qué registro tenemos de esas experiencias. Y, al mismo tiempo, qué evaluación realizamos del aparente peligro en el momento preciso en el cual lo atravesamos.

Una combinación entre estas dos informaciones, recibidas mayormente desde los sentidos y desde la memoria, terminará por ayudarnos a decidir si debemos permanecer tranquilos, huir, buscar ayuda o prepararnos para defendernos de una agresión. Ahora, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Neuron ha descubierto cuáles son los circuitos cerebrales que se activan o se apagan al afrontar esta clase de situaciones.

Las neuronas del miedo

Al someter a roedores a una experiencia amenazante simulada, que consistía en proyectar una sombra gigante sobre ellos aparentando la llegada de un posible depredador, observaron que un grupo de neuronas del vLGN estaban encargadas de coordinar las respuestas de los animales. En algunas situaciones favorecían el desarrollo de actitudes defensivas, en tanto que en otras promovían su anulación.

La identificación de este mecanismo pudo lograrse mediante técnicas de estimulación optogenética, que consisten en el uso de iones sensibles a la luz para permitir la activación o inhibición de determinadas neuronas, haciendo posible manipular en tiempo real la actividad neuronal.

En líneas generales, los investigadores verificaron que cuando se suprimía la actividad de las neuronas vLGN era más probable que los ratones buscaran seguridad y escaparan del peligro percibido. Por el contrario, si se producía la activación de las neuronas indicadas se neutralizaban por completo las respuestas de escape frente a amenazas inminentes.

Aplicaciones en trastornos psicosociales

Los especialistas creen que el vLGN funciona como una «puerta inhibitoria», estableciendo un umbral que motiva la mayor o menor sensibilidad ante una amenaza o peligro, dependiendo del conocimiento del animal. Si el roedor vivió experiencias traumáticas similares o siente que la amenaza actual es fuerte y real, se pondrá en acción el mecanismo inhibitorio, las neuronas vLGN suprimirán su actividad y el animal tomará una actitud defensiva.

A futuro, los científicos creen que su descubrimiento podrá arrojar luz sobre trastornos como la ansiedad o el estrés postraumático, en los cuales las sensaciones de peligro y el miedo se sobredimensionan hasta impactar negativamente en la calidad de vida de los afectados. Incluso piensan que podría ser posible desarrollar nuevos tratamientos para estas patologías, que actúen sobre los mecanismos cerebrales identificados.

Referencia

Flexible inhibitory control of visually evoked defensive behavior by the ventral lateral geniculate nucleus. Alex Fratzl, Alice M. Koltchev, Nicole Vissers, Yu Lin Tan, Andre Marques-Smith, A. Vanessa Stempel, Tiago Branco and Sonja B. Hofer. Neuron (2021).DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.09.003

Video: Sainsbury Wellcome Centre / YouTube.

Foto: Alexander Krivitskiy en Unsplash.