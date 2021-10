Investigadores del Southwest Research Institute y otros centros académicos han desarrollado un nuevo y completo esquema sobre los impactos de asteroides en la Tierra en el eón Arcaico, hace 2,5 a 4 mil millones de años: sirve para comprender cómo los asteroides pueden haber afectado los niveles de oxígeno en la atmósfera terrestre.

De acuerdo a una nota de prensa, los científicos concluyeron en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature Geoscience, que la Tierra estuvo sujeta a un número sustancial de grandes impactos de asteroides a lo largo de la era Arcaica tardía. Los especialistas creen que el flujo de impactos se ha subestimado: habría sido hasta 10 veces mayor de lo indicado para ese período en las teorías actuales.

Bombardeos iniciales

Los científicos llegaron a esta conclusión luego de sumar la última evidencia geológica de colisiones antiguas y protagonizadas por asteroides de grandes dimensiones. A través de estos datos, descubrieron que las «esférulas de impacto», que son «señales» en forma de partículas vidriosas que quedan sepultadas en la tierra como prueba del impacto de un enorme asteroide, se encontraban en una cantidad mucho mayor a la esperada.

Estas partículas generaron múltiples capas delgadas en la corteza terrestre, con edades que oscilan entre 2,4 y 3,5 mil millones de años. Las capas de esférulas son marcadores de colisiones antiguas: en los últimos años se han identificado una serie de nuevas capas en núcleos de perforación y afloramientos rocosos, incrementando en consecuencia el número total de eventos de impacto conocidos durante la Tierra primitiva.

Según los expertos, el bombardeo temprano podría haber retrasado la oxidación de la atmósfera terrestre: vale recordar que la abundancia de oxígeno en la atmósfera de nuestro planeta se debe al equilibrio de los procesos de producción y eliminación. Todo indica que los impactos de cuerpos de más de 10 kilómetros de diámetro pueden haber contribuido a su escasez en el período inicial, ya que el oxígeno limitado presente en la atmósfera de la Tierra primitiva habría sido consumido químicamente por los vapores generados en los impactos.

Tema relacionado: La defensa planetaria contra los asteroides peligrosos pasa a la ofensiva.

La gran oxidación

En tanto, el planeta también soportó un número sustancial de grandes impactos a lo largo de la era Arcaica tardía. Durante el final de este «bombardeo», hace unos 2,4 mil millones de años, la Tierra experimentó un cambio importante en la química de su superficie, generado por el aumento del oxígeno atmosférico. Dicho fenómeno se ha denominado Gran Evento de Oxidación (GOE), atribuyéndose a múltiples cambios en la producción de oxígeno.

Mientras los vapores de impacto causaron niveles bajos de oxígeno en determinados períodos antes del GOE, con el paso del tiempo las colisiones de asteroides se volvieron cada vez menos frecuentes y demasiado irrelevantes para poder alterar significativamente los niveles de oxígeno. Fue en ese momento cuando la Tierra logró el equilibrio necesario e inició el camino hasta convertirse en el planeta que hoy conocemos.

Referencia

Delayed and variable late Archaean atmospheric oxidation due to high collision rates on Earth. Marchi, S., Drabon, N., Schulz, T. et al. Nature Geoscience (2021).DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-021-00835-9

