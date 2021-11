Brian Koberlein (*)

Terraformar Marte es uno de los grandes sueños de la humanidad. Y el planeta rojo tiene mucho a su favor. Su día tiene aproximadamente la misma duración que el de la Tierra, tiene mucha agua congelada justo debajo de su superficie y probablemente se le podría dar una atmósfera razonablemente respirable a tiempo.

Pero una de las cosas que le falta es un fuerte campo magnético. Entonces, si queremos hacer de Marte una segunda Tierra, tendremos que darle un campo magnético artificial.

La razón por la que los campos magnéticos son tan importantes es que pueden proteger a un planeta del viento solar y de las partículas ionizantes.

El campo magnético de la Tierra evita que la mayoría de las partículas cargadas de alta energía lleguen a la superficie. En cambio, son desviadas de la Tierra, manteniéndonos a salvo.

Dinamo magnética

El campo magnético también ayuda a evitar que los vientos solares destruyan la atmósfera de la Tierra con el tiempo. El primer Marte tenía una atmósfera espesa y rica en agua, pero se agotó gradualmente sin la protección de un campo magnético fuerte.

Desafortunadamente, no podemos simplemente recrear el campo magnético de la Tierra en Marte. Nuestro campo es generado por un efecto dínamo en el núcleo de la Tierra, donde la convección de las aleaciones de hierro genera el campo geomagnético de la Tierra.

El interior de Marte es más pequeño y frío, y no podemos simplemente «ponerlo en marcha» para crear una dínamo magnética. Pero hay algunas formas en que podemos crear un campo magnético artificial, como muestra un estudio reciente.

Las ideas para generar un campo magnético marciano se han propuesto anteriormente y, por lo general, involucran solenoides terrestres u orbitales que crean un nivel básico de protección magnética.

Mejor solución

En la serie de televisión «La Expansión», podemos ver un par de escenas en las que se vislumbran esas ideas. Si bien este último estudio reconoce que podría funcionar, propone una solución aún mejor.

Como señala el estudio, si deseamos un buen campo magnético planetario, lo que realmente se necesita es un fuerte flujo de partículas cargadas, ya sea dentro de Marte o alrededor del planeta.

Dado que la primera no es una gran opción para Marte, el equipo analiza la segunda. Resulta que podemos crear un anillo de partículas cargadas alrededor de Marte, gracias a su luna Fobos.

Fobos es la más grande de las dos lunas marcianas y orbita el planeta bastante de cerca. Tan cerca que hace un viaje alrededor de Marte cada 8 horas.

Desde Phobos

Entonces, el equipo propone usar Phobos ionizando partículas de su superficie y luego acelerándolas para que creen un toro de plasma (anillo de plasma en forma de rosquilla) a lo largo de la órbita de Phobos. Esto crearía un campo magnético lo suficientemente fuerte como para proteger un Marte terraformado.

Es un plan audaz y, si bien parece alcanzable, los obstáculos de ingeniería serían importantes. Pero, como señalan los autores, este es el momento de las ideas.

Empecemos a pensar en los problemas que debemos resolver y en cómo podemos resolverlos, de modo que cuando la humanidad llegue a Marte, estaremos listos para poner a prueba las mejores ideas.

Referencia

"How to create an artificial magnetosphere for Mars." Bamford, RA, et al. Acta Astronautica, Volumen 190, Enero de 2022, páginas 323-333. Disponible también en arXiv.

(*) Brian Koberlein es astrofísico. Este artículo se publicó originalmente en su blog personal bajo el título A More Magnetic Mars. Se reproduce con autorización.A More Magnetic Mars

Imagen superior: visualización científica de las corrientes electromagnéticas alrededor de Marte. NASA / Goddard / MAVEN / CU Boulder / SVS / Cindy Starr