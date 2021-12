Un nuevo instrumento a bordo del orbitador ExoMars, que logra “ver” un metro por debajo de la capa de polvo que cubre la superficie de Marte, ha revelado una enorme reserva de agua, no demasiado profunda y fácilmente explotable, en la zona del espectacular sistema de cañones conocido como Valles Marineris.

El orbitador ExoMars ha descubierto una importante reserva de agua en la región de Marte conocida como Valles Marineris, similar al Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento se concretó gracias a un nuevo instrumento, que es capaz de detectar agua “leyendo” el terreno un metro por debajo de la capa de polvo que recubre la superficie marciana. El agua identificada sería fácil de explotar y podría ser de suma utilidad en futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

De acuerdo a una nota de prensa de la Agencia Espacial Europea, el instrumento FREND del Trace Gas Orbiter (TGO) en el ExoMars reveló un área con una cantidad inusualmente grande de hidrógeno en el colosal sistema de cañones Valles Marineris. El estudio ha sido publicado recientemente en la revista Icarus.

Como el hidrógeno observado está unido a moléculas de agua, los científicos piensan que hasta el 40% del material cercano a la superficie en esta región marciana sería agua, en lo que constituiría una reserva hasta el momento nunca confirmada en Marte. El área rica en agua tiene un tamaño aproximado al de los Países Bajos.

El agua en Marte

Otras misiones espaciales han buscado agua cerca de la superficie, como por ejemplo hielo que cubre granos de polvo en el suelo o agua encerrada en minerales, siempre en latitudes más bajas de Marte. Aunque se han descubierto pequeñas cantidades de agua, nunca se había verificado la presencia de una reserva significativa. Sin embargo, los estudios previos solo han explorado la superficie misma del planeta, sin tener en cuenta la posible existencia de depósitos de agua más profundos por debajo de la capa de polvo.

Por otra parte, también se han identificado posibles depósitos de agua a mayores profundidades, en las latitudes medias de Marte. El problema es que estos recursos se encuentran varios kilómetros por debajo de la superficie, una condición que dificulta particularmente su explotación. De esta forma, la reserva descubierta cobra aún más valor.

Los neutrones revelan el agua marciana

El telescopio de neutrones FREND es capaz de atravesar el polvo del suelo marciano y ver un metro bajo la superficie, localizando “oasis” ricos en agua que no podrían detectarse con instrumentos anteriores. Cuando los rayos cósmicos galácticos chocan contra Marte se producen neutrones: los suelos más secos emiten más neutrones que los más húmedos. De esta forma, el instrumento puede deducir cuánta agua existe en una región determinada al observar los neutrones que emite el suelo.

Los datos obtenidos con este instrumento indican que una parte central de la región de Valles Marineris posee grandes cantidades de agua, en una magnitud aún mayor a la esperada por los investigadores. Los científicos creen que el área tendría un comportamiento similar a las regiones de permafrost de la Tierra, donde el hielo de agua persiste permanentemente bajo el suelo seco gracias a las bajas temperaturas constantes.

Condiciones únicas

En otro orden, los especialistas sugieren que en Valles Marineris debe existir una combinación especial de condiciones aún no identificadas que permiten preservar el agua o reponerla, en una zona que en teoría no dispondría de la combinación de características que se requieren para acumular esas cantidades de agua.

Vale recordar que Valles Marineris es el cañón más grande del Sistema Solar, y posiblemente el paisaje más dramático de Marte. Recorre el ecuador del planeta, justo al este de la región de Tharsis. Fue descubierto por la sonda Mariner 9 de la NASA, en su vuelo orbital de 1971. Por su parte, ExoMars es una misión espacial orientada a la búsqueda de alguna forma de vida en Marte: se trata de un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y de Roscosmos, su homóloga rusa.

Referencia

The evidence for unusually high hydrogen abundances in the central part of Valles Marineris on Mars. I.Mitrofanov, A.Malakhov, M.Djachkova, D.Golovin, M.Litvak, M.Mokrousov, A.Sanin, H.Svedhem and L.Zelenyi. Icarus (2021). DOI:https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114805

Foto de portada: vista en perspectiva de la zona de Candor Chasma, uno de los cañones más grandes del sistema Valles Marineris en Marte. Créditos: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), CC BY-SA 3.0 IGO.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor. Créditos imágenes video: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum), CC BY-SA 3.0 IGO / ATG medialab / I. Mitrofanov et al. / Daniele Colucci y Nicolás Lobos en Unsplash.

Música video y podcast: AnniesPlanet en Pixabay Music.