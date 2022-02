Un grupo de científicos sostiene que los planetas con vida funcionarían como "cerebros" integrados por múltiples sistemas interactuantes que, en una fase superior de desarrollo, coordinarían al planeta en la búsqueda de un bien común para todas las formas de vida.

Según un nuevo estudio liderado por la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, en los planetas con vida la actividad colectiva de las diferentes especies crea un sistema que se mantiene a sí mismo y provoca que el planeta adquiera una "vida propia". Esa capacidad de autosustentarse generaría, con el paso del tiempo y en diferentes etapas, una especie de "inteligencia planetaria".

De acuerdo a una nota de prensa, la investigación conducida por el astrofísico Adam Frank explora múltiples preguntas en torno a cómo la vida altera un planeta, para postular posteriormente cuatro etapas que describen el pasado de la Tierra y su posible futuro. Ese esquema sería aplicable a otros planetas con vida, si es que en algún momento se comprueba su existencia. El nuevo estudio ha sido publicado recientemente en la revista International Journal of Astrobiology.

Inteligencia colectiva y planetaria

Tradicionalmente, la inteligencia es vista como una propiedad exclusiva de los individuos. Sin embargo, se sabe que también puede existir como una propiedad de colectivos y sistemas. Para los autores de la investigación, el concepto puede ampliarse aún más: la idea de inteligencia como una propiedad colectiva podría extenderse a una escala planetaria.

La propuesta se basa en la forma en la cual ha evolucionado la vida en la Tierra. Por ejemplo, las plantas desarrollaron una forma de llevar adelante la fotosíntesis que les permitió mejorar su propia supervivencia, pero al mismo tiempo liberaron oxígeno a través de ese proceso y cambiaron toda la dinámica de nuestro planeta. Esto demuestra que las formas de vida individuales concretan sus propios avances, pero al mismo tipo producen un fuerte impacto a nivel colectivo y a escala planetaria.

El camino hacia la inteligencia planetaria

La hipótesis de los investigadores incluye cuatro etapas a través de las cuales los planetas con vida evolucionarían hasta alcanzar una “inteligencia planetaria”. En un primer paso, una Biosfera inmadura es una etapa en la cual existen especies simples con escasa influencia global, como por ejemplo sucedió con los microbios en la Tierra primitiva.

Posteriormente, una Biosfera madura supone que el desarrollo de múltiples especies y su interacción, cierta estabilidad geológica y el impacto de estos sistemas sobre el planeta permite mantener su habitabilidad. Es lo que habría sucedido en la Tierra desde hace unos 2.500 millones de años hasta unos 540 millones de años, según los científicos.

La tercera etapa, denominada Tecnosfera inmadura, es la que atravesaría actualmente nuestro planeta, de acuerdo al estudio. Incluye la actividad de una civilización inteligente con sistemas interconectados de comunicación, transporte, tecnología, electricidad y ordenadores, entre otros recursos. Sin embargo, la tecnosfera aún es inmadura porque no está integrada en otros sistemas de la Tierra, como la atmósfera. Por el contrario, trabaja en contra de muchos sistemas naturales y consume recursos del planeta de una forma no sostenible.

Evolución integrada y armónica

En consecuencia, los científicos creen que los planetas con vida desarrollan su “inteligencia planetaria” cuando alcanzan una cuarta etapa, denominada Tecnosfera madura. Es la fase a la que debería llegar la Tierra en un futuro, de acuerdo a los especialistas. Esto incluiría sistemas tecnológicos que beneficien a todo el planeta y no atenten contra las variables naturales o atmosféricas. Una tecnosfera madura es aquella que ha coevolucionado con la biosfera, de una forma en la cual ambas pueden prosperar al mismo tiempo.

En el mismo sentido, los expertos creen que este esquema puede servir para enfocar la búsqueda de formas de vida inteligente en otros planetas. Según los investigadores, las únicas civilizaciones tecnológicas que podemos llegar a descubrir en el cosmos son las que no se suicidaron: esto significa que deben haber alcanzado la etapa de una verdadera inteligencia planetaria, o sea que el planeta que los alberga se ha convertido en una tecnosfera madura.

Referencia

Intelligence as a planetary scale process. Adam Frank et al. International Journal of Astrobiology (2022). DOI:https://doi.org/10.1017/S147355042100029X