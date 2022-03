Con el propósito de descubrir a fondo los detalles de su estructura interna, un grupo de científicos utilizará los avances en física de alta energía (HIP) para escanear la Gran Pirámide de Guiza con muones de rayos cósmicos. El monumento, fiel representante de la grandeza del período de esplendor de la civilización egipcia, es la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que se mantiene relativamente intacta.

Científicos de distintas universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Reino Unido y Egipto planean escanear la Gran Pirámide de Guiza con rayos cósmicos, obteniendo un nivel de detalle nunca alcanzado hasta hoy de su diseño interno. De esta manera, se producirá una imagen tomográfica real de la totalidad de la estructura interna, logrando medir variaciones en la densidad y quizás respondiendo preguntas sobre técnicas de construcción, al poder apreciar pequeñas discontinuidades estructurales.

La Gran Pirámide de Guiza se ha mantenido prácticamente intacta desde el siglo XXVI antes de Cristo, destacando como la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que ha logrado preservarse de esa manera. Fue construida con el propósito de albergar a la tumba del faraón Khufu, más conocido como Keops.

Su construcción tomó alrededor de 27 años y se erigió utilizando 2,3 millones de bloques de piedra, integrando piedra caliza y granito. El peso de los materiales empleados alcanzó alrededor de 6 millones de toneladas. Además de haber sido durante más de 3.800 años la edificación más alta del mundo desarrollada por el ser humano, la increíble perfección de su construcción y las técnicas empleadas en ese momento de la historia continúan creando misterios e incógnitas sobre cómo se construyó realmente, aunque se conocen los avances logrados durante el período de esplendor del Antiguo Egipto.

Los rayos cósmicos desvelan los misterios del pasado

Ahora, los investigadores que forman parte de la misión Explore the Great Pyramid (EGP), se han propuesto desvelar todos los aspectos de la estructura interna de la pirámide, de acuerdo a un artículo publicado en Universe Today. Utilizarán una técnica denominada tomografía de muones para poder apreciar cada mínimo detalle: la tecnología ya fue empleada en estudios previos, pero aplicarán un nuevo enfoque para profundizar aún más en aquellas cuestiones que todavía no han logrado resolverse.

En el marco de la denominada física de alta energía (HIP), la tomografía de muones usa muones de rayos cósmicos para generar imágenes tridimensionales de diferentes volúmenes, logrando “ver” lo oculto en el interior de una estructura con una máxima precisión. El muón es una partícula elemental similar al electrón, pero con mayor masa. Al emplearse en tomografías, permite penetran profundamente en las estructuras, superando incluso a los rayos X.

En tanto, los muones de rayos cósmicos se crean cuando las partículas de alta energía conocidas como rayos cósmicos chocan contra la atmósfera de la Tierra. Los rayos cósmicos son fragmentos de átomos que llegan constantemente hacia la Tierra desde el Sol, desde fuera del Sistema Solar e incluso desde otras galaxias. Al impactar con la atmósfera terrestre, los rayos cósmicos producen lluvias de partículas secundarias, algunas de las cuales son muones.

Mayor sensibilidad

Sin embargo, los muones son muy inestables y se desintegran muy rápidamente, incluso en millonésimas de segundo. La tomografía de muones tiene como objetivo medir los muones de manera efectiva, aprovechando su potencial antes de su desintegración. Según explican en un nuevo estudio publicado en Arxiv, los científicos utilizarán un avanzando sistema de telescopios de muones que superará en más de 100 veces la sensibilidad alcanzada en los análisis previos de la Gran Pirámide de Guiza. Esto permitirá generar imágenes de muones desde casi todos los ángulos, produciendo la primera imagen tomográfica de una estructura tan grande.

Vale destacar que además de poder resolver las incógnitas que aún persisten sobre la impresionante construcción egipcia, las recientes innovaciones tecnológicas en la tomografía de muones han logrado incrementar su potencia y permitir nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la técnica se utilizará también para obtener imágenes del interior del volcán Vesubio, en Italia, buscando datos que permitan determinar cuándo podría entrar nuevamente en erupción.

Referencia

Tomographic Muon Imaging of the Great Pyramid of Giza. Alan D. Bross et al. Arxiv (2022).