En el aliento de las personas excitadas sexualmente se encuentra una firma característica de moléculas volátiles: aumentan unas y disminuyen otras al despertarse la pasión. Presentes en hombres y mujeres, se pueden detectar hasta cuando estamos en el cine.

Más flujo de sangre a los genitales, aumento del pulso y pupilas dilatadas, revelan que una persona está excitada sexualmente. Pero la pasión también se puede detectar en el aliento, ha descubierto un estudio de un equipo de investigación internacional dirigido por el Instituto Max Planck de Química en Maguncia, Alemania.

Según el estudio, en el aliento de las personas excitadas sexualmente se encuentra una firma característica de moléculas volátiles: exhalan menos isopreno (el hidruro más encontrado en el cuerpo humano) y dióxido de carbono, mientras que la concentración de productos de degradación de ciertos neurotransmisores aumenta.

Según los investigadores, este descubrimiento puede ayudar a evaluar mejor la excitación sexual y contribuir así a comprender mejor las dificultades sexuales que pueden requerir tratamientos médicos.

Experimento simple

Para esta investigación, se pidió a doce hombres y doce mujeres que miraran diferentes fragmentos de películas de diez minutos en orden aleatorio en el Laboratorio de Investigación sobre Sexualidad Humana, (SexLab), en la Universidad de Oporto.

Vieron un documental de viajes por la naturaleza, una película de terror, un partido de fútbol y una película erótica. Mientras veían las películas, los investigadores analizaron el aliento de los participantes, buscando más de cien compuestos orgánicos volátiles, al mismo tiempo que medían su nivel de excitación sexual a través del aumento de temperatura en los genitales.

Los investigadores observaron que, al comienzo de la película erótica, la cantidad de varios compuestos orgánicos volátiles en el aliento de los participantes excitados aumentó rápidamente, al mismo tiempo que otros compuestos disminuyeron a la misma velocidad.

Asimismo, observaron que esos niveles de compuestos orgánicos variaron menos cuando los participantes no estaban sexualmente excitados.

Variaciones significativas

Nijing Wang, autor principal del estudio, explica que la concentración de CO2 y la disminución del isopreno en la respiración de las personas excitadas sexualmente podría deberse a que los genitales tenían más flujo sanguíneo, mientras que los músculos y los pulmones tenían menos.

"En los hombres, encontramos fenol, cresol e indol. Estos parecen ser indicadores típicos de la excitación sexual", aclara Wang.

Esas sustancias se forman durante la degradación de aminoácidos como los triptófanos, una sustancia precursora del neurotransmisor serotonina, o como la tirosina, a partir de la cual nuestro cuerpo forma dopamina y noradrenalina.

Se sabe que estos mensajeros juegan un papel importante en los sentimientos eróticos y que se forman rápidamente en el organismo. Entre otras cosas, llevan a las personas a un estado mental eufórico durante la excitación sexual.

Aliento de felicidad

En un sujeto de prueba, los investigadores incluso pudieron detectar dopamina, que también se considera un factor de felicidad, directamente en su aliento.

"En general, los resultados del análisis del aliento fueron más claros en los hombres que en las mujeres", precisa otro de los investigadores, Giovanni Pugliese.

Por ejemplo, los investigadores no observaron el mismo aumento de sustancias volátiles en mujeres que en hombres. Además, algunas mujeres no estaban particularmente excitadas por las películas eróticas. "Para aumentar la importancia general, necesitamos repetir el estudio con un mayor número de sujetos", agrega Pugliese.

Dificultades sexuales, tema médico

Los investigadores consideran que es importante estudiar más de cerca la firma del erotismo en la respiración, sobre todo desde un punto de vista médico.

"La posibilidad de determinar de forma no invasiva la excitación sexual de una persona a través de su respiración sería un gran avance para la investigación sexual", dice Pedro Nobre, el director del Sexlab y profesor de la Universidad de Oporto en Portugal.

Hasta ahora, estos estudios se han visto obstaculizados por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los sensores deben colocarse directamente en el área genital de los participantes de la prueba, lo que complica el proceso de excitación.

Según Nobre, un investigador sexual experimentado, el análisis del aliento puede facilitar la evaluación de la excitación sexual y, en última instancia, ayudar en el proceso de analizar las dificultades sexuales.

También en el cine

La idea del estudio provino del científico atmosférico Jonathan Williams. Su equipo ya había podido demostrar en estudios anteriores que las personas emiten constantemente señales químicas al aire a través de la respiración y la piel, que pueden cambiar según su estado emocional.

Por ejemplo, en un auditorio de cine abarrotado, detectaron moléculas volátiles características que los espectadores exhalaban durante escenas muy emocionantes.

"Con el estudio sobre la excitación sexual, queríamos probar si otras emociones fuertes también dejan un rastro en la respiración", dice Williams. "Para caracterizar mejor las señales químicas, probamos esto en condiciones controladas en lugar del entorno complejo de un cine".

Los investigadores se proponen investigar ahora hasta qué punto también enviamos señales químicas fugaces en una conversación, cuando nos besamos o durante un abrazo y que nuestra contraparte las percibe, consciente o inconscientemente.

Referencia

Breath chemical markers of sexual arousal in humans. N. Wang et al. Scientific Reports, Volume 12, Article number: 6267 (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-022-10325-6