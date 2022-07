Un campo hidrotermal de 5.500 metros cuadrados ha sido localizado a 2.550 metros de profundidad y a 900 kilómetros al suroeste de la costa de México, muy cerca de una falla emergente y de cámaras de magma. Dos decenas de "fumarolas negras" señalan una posible erupción inminente en el Océano Pacífico.

Una fuente o respiradero hidrotermal es una fisura en el lecho marino de la que se descarga agua calentada geotérmicamente. Se encuentra generalmente cerca de lugares volcánicamente activos, en las que las placas tectónicas se están separando en centros de expansión, cuencas oceánicas y puntos calientes.

Investigadores estadounidenses, dirigidos por Jill McDermott, de la Universidad de Lehigh en Bethlehem (USA), han descubierto ahora una nueva fuente hidrotermal, localizada en la parte norte de la Dorsal del Pacífico Oriental.

Esta dorsal es una cordillera submarina que se extiende por el fondo del océano desde las inmediaciones de la Antártida, en el mar de Ross, hasta el golfo de California.

La nueva fuente o campo hidrotermal se compone de más de 20 respiraderos o fumarolas hidrotermales, de entre 5 y 10 metros de altura, y ocupa un área de 120 metros de largo y 30 metros de ancho en promedio (60 metros en la parte más ancha).

YBW-Sentry

El área total del esta fuente hidrotermal es de aproximadamente 5.500 metros cuadrados, y los resultados del cálculo del volumen de los edificios hidrotermales varían de 2.710 a 5.630 metros cúbicos.

La fuente hidrotermal, denominada YBW-Sentry por los investigadores, fue descubierta a 900 kilómetros al suroeste de la costa de México. Se encuentra a unos 750 metros al este del eje de expansión, sobre la Placa de Cocos, a una profundidad de unos 2.550 metros. Esta placa tectónica está debajo del océano Pacífico, frente a la costa occidental de América Central.

Muy cerca de la fuente hidrotermal, a solo 265 metros, hay un área con numerosas grietas que, como sugieren los científicos, marca la nueva falla emergente. Aparentemente, el sistema hidrotermal YBW-Sentry está confinado a esa falla.

Altas temperaturas

McDermot y sus colegas han explorado en detalle nueve respiraderos hidrotermales situados dentro del campo. Todos ellos eran de alta temperatura.

La temperatura máxima - 368 grados - fue mostrada por un respiradero o fumarola de color negro, situado en la parte central del YBW-Sentry.

El agua hidrotermal que brota de este respiradero, en relación con el agua del océano, está enriquecida con iones de metales alcalinos (litio, potasio, rubidio) y alcalinotérreos (calcio, estroncio, bario), así como con hierro, cobalto y manganeso.

Los cálculos geotermobarométricos, basados en datos geoquímicos, han demostrado que la temperatura inicial de la solución hidrotermal debería ser de aproximadamente 437 grados a una presión de unos 38 megapascales. Esto significa que la circulación del agua alcanza una profundidad de 1,3 ± 0,3 kilómetros por debajo del fondo del océano.

Cámara de magma

Los datos de sondeos sísmicos obtenidos anteriormente muestran asimismo la presencia de una cámara de magma extensa asociada con el eje de expansión, localizada a una profundidad de 1,45 kilómetros bajo el fondo del océano.

Al Este de esa cámara, y un poco más profundo, hay otra fuente magmática. Aproximadamente 160 metros por encima de esta fuente, se encuentra el límite inferior del sistema hidrotermal YBW-Sentry.

La penetración de agua profunda se debe a múltiples fracturas a lo largo de la falla joven, y la dirección de circulación determina su pendiente, señalan los investigadores.

Destacan también que YBW-Sentry es mucho más caliente y extenso que los campos hidrotermales cercanos ubicados dentro de la zona de expansión axial. El desarrollo de la falla es obviamente causado por un magmatismo activo.

Antecedentes indicativos

En 1991–1992 y 2005–2006, se registraron en esta región erupciones volcánicas submarinas, y los científicos creen que se debe esperar otro evento similar dentro de unos años. Durante los próximos dos años, YBW-Sentry monitoreará los cambios en el régimen hidrotermal utilizando sensores de temperatura.

El estudio de los sedimentos del fondo mostró que, después de erupciones anteriores, la fauna béntica sufrió graves daños en grandes áreas, pero que después se recuperó con éxito.

Lo más probable es que esto sucediera debido a la alta actividad de las fumarolas negras de YBW-Sentry, indican los autores del estudio. Los científicos esperan que, en el futuro, el área de mapeo dirigido de campos hidrotermales en las dorsales oceánicas se expanda más allá de las zonas axiales.

Referencia

Discovery of Active Off-Axis Hydrothermal Vents at 9° 54’N East Pacific Rise. Jill McDermott et al. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).DOI: 10.1073/pnas.2205602119 (Este enlace no estaba activo en el momento de publicar este artículo)