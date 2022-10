La ciencia celebra este lunes 31 de octubre en todo el mundo el Día de la Materia Oscura, esa fuerza enigmática del universo que es invisible, está en todas partes, une galaxias y distorsiona el espacio. Los científicos juegan con las partículas elementales intentando crearla en laboratorio.

Desde el 26 de octubre hasta el 31 de octubre, el mundo celebra la búsqueda histórica de lo invisible, algo a lo que los científicos se refieren como materia oscura.

Desde 2017, más de 159 eventos globales, regionales y locales han sido realizados alrededor del 31 de octubre por instituciones e individuos que buscan involucrar al público en debates sobre lo que ya sabemos sobre la materia oscura y los muchos experimentos que buscan resolver sus misterios.

Pero, si la materia oscura no se puede ver, ¿cómo la estudian los científicos? En el CERN de Ginebra, uno de los organizadores de esta celebración, hay varias formas en que los investigadores buscan materia oscura, según se explica en un comunicado.

Colisionando hadrones

Una de las principales técnicas es mediante el uso del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) para colisionar haces de protones, cuyas colisiones pueden producir directamente partículas de materia oscura.

Los detectores alrededor del LHC como ALICE, ATLAS, CMS, LHCb y FASER, rastrean las colisiones de partículas para buscar signos de materia oscura, indicados por una discrepancia en el momento de la colisión.

El CERN también alberga una variedad de otros experimentos ajenos al LHC que participan en la investigación de la materia oscura, como CAST, que busca partículas hipotéticas llamadas axiones, NA64, que choca haces de electrones con núcleos atómicos, y AMS, que busca rayos cósmicos de la Estación Espacial Internacional.

Materia y energía oscuras

La materia oscura constituye aproximadamente el 85 por ciento de la masa total del universo y alrededor de una cuarta parte (26,8 por ciento) de la masa y la energía totales del universo.

Eso significa que alrededor del 95% de nuestro universo nos es desconocido. Ese campo desconocido ejerce influencia sobre lo que vemos, pero no podemos verlo ni tocarlo.

No es el único misterio: casi el 70 por ciento (68,3 por ciento) de la masa y la energía del universo se compone a su vez de energía oscura, otro gran enigma para los científicos que está causando la expansión acelerada del universo.

La materia ordinaria, como las estrellas, los planetas y las galaxias, constituye solo el 4,9 por ciento de la masa y la energía totales del universo.

Así que hay una gran parte del universo de la que no sabemos mucho, destacan los científicos del CERN. No estamos seguros de si la materia oscura está formada por partículas no descubiertas, o si se puede explicar modificando las leyes conocidas de la física. Su composición podría enseñarnos mucho sobre la historia y la estructura de nuestro universo, añaden.

Fuerza galáctica

De acuerdo con nuestra comprensión actual de la física, algo mantiene unidas a las galaxias mientras giran más rápido de lo que esperábamos. O hay algún tipo de materia invisible o fuerza que lo mantiene unido, o nuestra comprensión de la gravedad y la física debe corregirse, aseguran asimismo los cientificos.

También cuando observamos galaxias distantes, aparecen distorsionadas o estiradas. Esta 'lente gravitatoria' es causada por la influencia gravitatoria de alguna materia invisible que desvía la luz alrededor de esas galaxias.

Pensamos que esa influencia gravitatoria la ejerce la materia oscura, que no solo es invisible, sino que está en todas partes, une galaxias y distorsiona el espacio, concluyen los especialistas del CERN.

Enigma cósmico

El Día de la Materia Oscura es una celebración mundialmente reconocida de este enigma cósmico. Está patrocinado por Interactions Collaboration, una comunidad internacional de especialistas en comunicación de física de partículas.

El Día de la Materia Oscura fue reconocido en todo el mundo el martes 31 de octubre de 2017 como un día de intriga e investigación sobre la verdadera naturaleza de la materia oscura. Los eventos locales cuentan con expertos en ciencias, actividades y presentaciones de películas.

Si bien el Día de la Materia Oscura se celebró por primera vez ese año, no es el primer evento mundial para crear conciencia sobre la materia oscura.

En diciembre de 2010, por ejemplo, SISSA (Escuela Internacional de Estudios Avanzados) en Trieste, Italia, organizó la Semana de Concientización sobre la Materia Oscura para compartir ampliamente información sobre la materia oscura con científicos que trabajan en muchos campos diferentes. El interés por descubrir más cosas sobre la materia oscura crece en la misma medida en la que conocemos más sus misterios.