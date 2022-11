Arqueólogos israelíes han descubierto un peine de marfil de más de 3.700 años de antigüedad que se usaba para quitar los piojos y que conserva fósiles de estos insectos. Contiene la primera oración gramatical en cananeo que especifica su utilidad.

Arqueólogos israelíes han descubierto la primera oración gramatical escrita conocida en cananeo, un alfabeto usado por los antiguos habitantes de Canaán y hasta ahora perdido en el tiempo.

El alfabeto cananeo fue inventado alrededor de 1800 a. C. y fue utilizado por los cananeos y más tarde por la mayoría de los otros idiomas del mundo.

Aunque se cree que los orígenes de este alfabeto se encuentran en Canaán, los ejemplos supervivientes más extensos provienen de otros lugares, lo que convierte el descubrimiento de esta oración gramatical completa en un hallazgo arqueológico histórico.

Edad de Bronce

La oración gramatical, que consta de 17 caracteres cananeos, con un total de siete palabras, fue grabada hace más de 3.700 años en un peine de marfil tallado en un colmillo de elefante y dice: “que este colmillo elimine los piojos del cabello y de la barba”.

El peine se descubrió en un asentamiento de la Edad de Bronce situado en una antigua ciudad de Judá llamada Tel Lachish, que está a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Es pequeño, mide aproximadamente 3,5 por 2,5 cm y tiene dientes en ambos lados.

Aunque sus bases todavía son visibles, los dientes del peine se rompieron en la antigüedad. La parte central del peine está algo erosionada, posiblemente por la presión de los dedos que sujetan el peine durante el cuidado del cabello o la eliminación de piojos de la cabeza o la barba, explican los investigadores.

Piojos de la cabeza y barba

El lado del peine con seis dientes gruesos se usaba para desenredar los nudos en el cabello, mientras que el otro lado, con 14 dientes finos, se usaba para quitar los piojos y sus huevos, al igual que los peines para piojos de dos lados que se usan actualmente.

De hecho, el equipo de investigación detectó la presencia de piojos bajo un microscopio y se tomaron fotografías de ambos lados. Se encontraron restos de piojos de la cabeza, de 0,5 a 0,6 mm de tamaño, en el segundo diente.

Las condiciones climáticas de Tel Lachish, sin embargo, no permitieron la preservación de los piojos de la cabeza enteros, sino solo la membrana exterior de quitina (un carbohidrato) del piojo de la cabeza en etapa de ninfa, que surge de la liendre.

Incluso los ricos tenían piojos

Los investigadores destacan que los peines antiguos estaban hechos de madera, hueso o marfil. El marfil era un material muy caro y probablemente un objeto de lujo importado.

Como no había elefantes en Canaán durante ese período, es probable que el peine proviniera del cercano Egipto, factores que indican que incluso las personas de alto estatus social sufrían de piojos, señalan los investigadores.

Canaán era un antigua región y civilización de Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia conocida también como el Creciente fértil. En la actualidad se corresponde con Israel, Palestina (la Franja de Gaza y Cisjordania), la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano.

Hasta la fecha, se han encontrado 10 inscripciones cananeas en Laquis, más que en cualquier otro sitio de Israel. La ciudad fue el principal centro para el uso y la preservación del alfabeto durante unos 600 años, desde 1800 hasta 1150 a. C.

Valor histórico

“Esta es la primera oración gramatical que se encuentra en el idioma cananeo en Israel”, destaca Yosef Garfinkel, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y coautor del estudio, en un comunicado de la universidad.

“Hay cananeos en Ugarit en Siria, pero escriben en una escritura diferente, no en el alfabeto que se usa hasta hoy”, añade Garfinkel.

Explica también que las ciudades cananeas se mencionan en documentos egipcios, que las cartas de Amarna se escribieron en acadio y en la Biblia hebrea. La inscripción del peine es evidencia directa del uso del alfabeto cananeo en las actividades diarias de la época. “Este es un hito en la historia de la capacidad humana para escribir”, destaca Garfinkel.

Características especiales

Añade que, pesar de su pequeño tamaño, la inscripción en el peine de Lachish tiene características muy especiales, algunas de las cuales son únicas y llenan vacíos y lagunas en nuestro conocimiento de muchos aspectos de la cultura de Canaán en la Edad del Bronce.

Por primera vez, se dispone de una oración verbal completa escrita en el dialecto hablado por los habitantes cananeos de Laquis, lo que permite comparar este idioma en todos sus aspectos con las otras fuentes, destacan los investigadores.

Además, la inscripción en el peine arroja luz sobre algunos aspectos hasta ahora poco documentados de la vida cotidiana de la época, el cuidado del cabello y el tratamiento de los piojos.

Por último, enfatizan que este es el primer descubrimiento en la región de una inscripción que se refiere al propósito del objeto en el que se escribió, a diferencia de las inscripciones dedicatorias o de propiedad sobre los objetos.

Asimismo, la habilidad del grabador para ejecutar con éxito letras tan diminutas (de 1 a 3 mm de ancho) es un hecho que de ahora en adelante debe tenerse en cuenta en cualquier intento de resumir y sacar conclusiones sobre la alfabetización en Canaán en la Edad del Bronce, concluyen los investigadores.

