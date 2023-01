Una bolsa de aire ártico se ha descolgado y se acerca al suroeste de Europa, consecuencia de una deformación en la corriente chorro polar provocada por anticiclones nórdicos: traerá un invierno repentino de consecuencias imprevisibles.

El invierno va a llegar de una manera tan repentina como intensa. Después de semanas con temperaturas anormalmente altas, con mediodías propios de abril en pleno enero, el frío polar atravesará este mes España y helará prácticamente toda la Península. Una bolsa de aire ártico se ha descolgado y se acerca al suroeste de Europa, consecuencia de una deformación en la corriente chorro polar.

La corriente chorro polar (del inglés polar jet stream) es una fuerte corriente de aire que discurre como un anillo en los extremos polares de nuestro planeta, aproximadamente en las latitudes 60º Norte y Sur.

Tiene una importancia enorme en los eventos extremos de cambios de temperatura, en especial en los últimos años, cuando se están registrando locuras climáticas con más frecuencia.

Un ejemplo se vio hace poco en los Estados Unidos. En Estados del sur como Texas o Florida las temperaturas bajaban de los 0ºC, algo inusual. Mientras tanto en Quebec, 2000 km más al norte, se han alcanzado 15ºC. La corriente chorro polar se debilitó, permitiendo que una bolsa de aire ártico llegara hasta el Golfo de México.

Anticiclones intensos

Pero… ¿cómo se origina este anillo de vientos? Nace de los intensos anticiclones que se encuentran en los polos (vórtices polares). El aire frío en altura presente en esas zonas pesa más y desciende, generando altas presiones en superficie y haciendo que el grajo vuele realmente bajo.

Estas frías masas de aire, al encontrarse con el aire más cálido de latitudes más cercanas al ecuador, genera esta corriente que se mueve como si se tratase de un río atmosférico. Ronda entre los 1 a 5 kilómetros de diámetro y se sitúa en el límite entre la troposfera y la estratosfera, a unos 10 kilómetros de altura.

La corriente chorro polar tiene, por ejemplo, mucha importancia a nivel aeronáutico. Al pasar por ella los aviones pueden sufrir intensas turbulencias, por lo que es importante para la aviación tenerlas bien controladas. Además, pueden aprovecharse: si el avión vuelva a favor de esta corriente se ahorra mucho combustible y se gana velocidad.

Estos vientos no son perfectamente constantes a lo largo del año, sino que son más o menos intensos dependiendo de si nos encontramos en invierno o verano. Pueden llegar a alcanzar velocidades de más de 350 km/h si hay mucha diferencia de temperatura entre los polos y las zonas más ecuatoriales.

Vientos intensos

Conforme más frío sea el aire en los polos, más intenso será este viento y hará que la corriente mantenga una forma de anillo. Cuando el aire polar es más cálido, el viento de la corriente pierde intensidad y el anillo se deforma, como un acordeón. Se crean así unas ondas conocidas como ondas Rossby.

Estas ondas pueden llegar a latitudes mucho más bajas, transportando con ellas temperaturas propias de zonas polares y, por lo tanto, haciendo que el frío ártico entre en zonas como Texas y Florida. O España.

Se trata de un fenómeno meteorológico más, propio de un sistema complejo que define el clima y el tiempo atmosférico. Pero estas deformaciones están aumentando de frecuencia. Y no es algo tan natural como pueda parecer a simple vista. ¿Qué está pasando aquí?

Impacto desigual

Desde hace décadas hemos visto cómo sube la temperatura en los polos, especialmente en el Ártico, perdiendo masa de hielo de manera constante y aumentando el calor que alberga el agua de los océanos.

La mayor temperatura en estas zonas debilita el vórtice polar y hace que haya menor diferencia de temperatura con las latitudes más bajas. Estos dos factores hacen que la velocidad de la corriente chorro sea menor y, por lo tanto, que se deforme más y se descuelguen bolsas de aire polar.

Este es un claro ejemplo de que el cambio climático no afecta de igual manera en todos los puntos del planeta. Aunque aumente la temperatura de los polos, eso hace que puedan alcanzarse fríos extremos en zonas inverosímiles, dejando claro que es un fenómeno complicado y para nada desdeñable.

Últimamente se están viendo noticias, especialmente en América, de heladas muy intensas que se atribuyen a la corriente chorro polar.

