La mujer está silenciada en la ciencia del cambio climático, ha constatado una investigación de la científica española en el IPCC, Marta Rivera, publicada en Metode Science Studies Journal. Los hombres dominan esta investigación en todos los niveles, como expertos científicos y económicos, empresarios, formuladores de políticas y portavoces, basándose muchas veces en percepciones que no se basan en análisis ni datos rigurosos.

Uno de los marcos clave para encuadrar el actual y necesario diálogo ciencia-sociedad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La sociedad se ha hecho, si cabe más consciente todavía, de la necesidad que la ciencia, la investigación, esté acorde con la evolución de la sociedad.

Ante las vulnerabilidades e incertidumbres de nuestro tiempo, no cabe duda de que parte de la sociedad gira su mirada hacia la ciencia, a la vez que se pregunta por la relación y la influencia del poder sobre la misma: emergencia climática, pandemia, transición ecológica, crisis energética y un largo etcétera.

Podemos poner la mirada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 (ODS 5) que es alcanzar la igualdad de género en investigación e innovación y que además está directamente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 (ODS 13): Comprender las cuestiones transversales de igualdad de género y cambio climático.

Perspectiva feminista

Eso es lo que ha estudiado Marta Rivera Ferre, Profesora de Investigación en INGENIO (CSIC-UPV) y autora del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC), en un estudio publicado en Metode Science Studies Journal.

La investigación, en la que también han colaborado las doctoras Federica Ravera e Irene Iniesta-Arandia y la doctoranda Maria Borràs Escayola de la Universitat de Girona, se asienta en una perspectiva feminista.

Argumentan que es necesario enfocarlo así, ya que existe un silencio muy grande respecto al feminismo y al género en el cambio climático, como ya señaló en su estudio de 2009 la investigadora Sherilyn MacGregor: hay una necesidad de romper el silencio sobre el feminismo en el cambio climático y por preguntarse a qué se deben esos silencios.

La perspectiva feminista va más allá de la perspectiva de género, porque implica un análisis de las relaciones de poder entre grupos sociales (hombres mujeres, clase, etnia, origen, etc.) y un análisis de los discursos bajo los que interpretamos, debatimos, articulamos y respondemos al cambio climático y a la gestión de la situación de emergencia que vivimos.

Cuestión de procesos

Necesitamos comprender las conexiones y flujos de poder para profundizar en los procesos de cambio climático y las relaciones de género, así como abordar estas cuestiones como procesos sociales, ecológicos y políticos a través de las fronteras y a escala nacional y regional, señala Marta Rivera.

Siguiendo a Sherilyn MacGregor, hay tres maneras de hacer un análisis feminista del cambio climático. Mediante un análisis de las percepciones y de los impactos cotidianos, es decir cómo percibimos el riesgo climático las personas; con un análisis de cómo estamos construyendo el discurso del cambio climático (qué discursos perpetuamos) y, finalmente, con un análisis de las respuestas que las instituciones y las personas dan al problema climático.

Marta Rivera y sus colegas han constatado que en la ciencia del cambio climático hay una serie de percepciones que no se basan en análisis ni en investigaciones rigurosas. Por ejemplo, pensar que existen diferencias de género en la forma en que las personas piensan, experimentan y se adaptan a los impactos del cambio climático (IPCC, 2014, 2022).

Posible explicación

Una explicación clave de por qué sucede esto vendría ofrecida por la clásica división del trabajo, en el que las mujeres están asociadas a la reproducción social, esto es, al conjunto de procesos biológicos, demográficos, sociales, económicos y culturales que derivan en la existencia y pervivencia de una sociedad, la reproducción de la vida, los cuidados.

Además, existen puntos de vista dominantes, como que las mujeres del Sur se verán más afectadas por el cambio climático que los hombres de esos países y que los hombres del Norte contaminan más que las mujeres, ya que las mujeres reciclan más, son más “limpias”. Este tipo de afirmaciones han de investigarse, pues se basan solamente en sesgos dominantes de tipo cultural y en un determinado concepto de la pobreza del sur respecto del norte global.

Cuando se analizan los discursos del cambio climático, se observa que se han construido como un problema que requiere de soluciones que han sido tradicionalmente de dominio masculino: el conocimiento científico y la seguridad.

Percepción masculina dominante

Conocemos el problema del cambio climático como un problema que ha sido abordado por científicos y como un problema que tiene que ver con problemas de seguridad nacional. Y así es porque los hombres dominan este tema en todos los niveles, como expertos científicos y económicos, empresarios, formuladores de políticas y portavoces.

Un ejemplo de esto procede de un estudio muy serio publicado en 2022 en Nature, que arrojó estos “sorprendentes” resultados.

Tengamos en cuenta que el IPCC empezó teniendo solo un 8% de mujeres en sus filas en los 90 y que en la actualidad ha llegado hasta un 30% de mujeres expertas del total: ha aumentado la participación femenina, pero las mujeres no son líderes de grupo en su mayoría.

Un Grupo de trabajo del IPCC se encargó de realizar una encuesta a 1.520 colaboradores autores del IPCC (hubo 533 respuestas). Las preguntas iban sobre cómo estos científicos y científicas percibían y experimentaban las barreras de género durante su trabajo de investigación sobre el cambio climático.

Datos relevantes

Más de un tercio de las respuestas aseguraban que los científicos hombres dominan las discusiones y la escritura de los informes, frente al resto que opinan que piensan que el género no influye o no lo consideran.

Muy relevante apuntar estos datos: más mujeres que hombres observaron que otra persona se atribuía el mérito de la idea de una mujer (38 % vs 24 %), habían visto a una mujer ignorada (52 % frente a 30 %) o haber sido tratada con condescendencia (41 % frente a 27 %).

Un tercio de las mujeres también contestó lo siguiente: alguien había insinuado al menos una vez que estaban en el IPCC solo por su género. Un 8% de mujeres habían experimentado u observado (11,5%) acoso sexual mientras trabajaban en el IPCC.

Si tenemos en cuenta que el IPCC es uno de los grupos científicos con más cantidad de investigadores, este ejemplo pone de relieve que la ciencia sigue siendo un ámbito predominantemente masculino.

