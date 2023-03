Los científicos han secuenciado el genoma del genial compositor alemán Ludwig van Beethoven, utilizando cinco mechones de cabello genéticamente coincidentes. Los resultados indican que estaba predispuesto a la enfermedad hepática e infectado con hepatitis B: estas dos condiciones, combinado con su consumo de alcohol, pudieron haber contribuido a su muerte en 1827. Al mismo tiempo, los especialistas no hallaron un origen genético para la pérdida progresiva de la audición que sufrió el músico.

Un equipo internacional de investigadores, conformado por especialistas del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, la American Beethoven Society, en Estados Unidos, y otros centros académicos ha revelado las condiciones que propiciaron la muerte del músico alemán Ludwig van Beethoven, concretada en 1827 en Viena, Austria. El estudio genético se detalla en un articulo científico, publicado recientemente en la revista Current Biology.

Un genio de salud frágil

No cabe duda que Ludwig van Beethoven (1770–1827) sigue siendo actualmente uno de los compositores de música clásica más influyentes y populares. Sin embargo, no todas las personas que disfrutan de sus obras saben que diferentes problemas de salud afectaron significativamente su carrera como compositor y pianista, incluyendo la pérdida progresiva de la audición, las molestias gastrointestinales recurrentes y una dura enfermedad hepática.

25 años antes de su muerte, en 1802, Beethoven solicitó que luego de su fallecimiento se describiera y se hiciera pública su enfermedad. A pesar de esto, desde entonces hasta hoy se han propuesto numerosas hipótesis, incluidas muchas centradas en condiciones hereditarias, en torno a la causa de la muerte y a las distintas enfermedades que aquejaron al creador alemán.

Pero la ausencia de un registro genético preciso no ha contribuido para arribar a conclusiones científicas certeras, por lo menos hasta este nuevo estudio. Por ejemplo, en 2007 una investigación forense sobre un supuesto mechón del cabello de Beethoven sugirió que el envenenamiento por plomo podría haber acelerado su muerte, según un artículo publicado en Science Alert. Pero posteriormente se descubrió que la muestra de cabello no pertenecía al músico, sino a una mujer desconocida.

Ahora, los investigadores a cargo del nuevo estudio afirman que las muestras utilizadas para secuenciar el genoma de Beethoven son auténticas y coincidentes: el objetivo de los científicos fue dilucidar las posibles causas genéticas e infecciosas subyacentes de sus enfermedades. Para ello, sumaron mejoras en métodos de ADN antiguo, relacionados con protocolos existentes para muestras de cabello de larga data.

Certezas y dudas

Aunque no lograron identificar una explicación genética para el trastorno auditivo o los problemas gastrointestinales de Beethoven, los especialistas descubrieron que el músico tenía una predisposición genética a la enfermedad hepática. Además, los análisis metagenómicos revelaron que Beethoven estaba infectado con hepatitis B, como mínimo desde varios meses antes de su muerte. Dicha infección, su predisposición genética y el elevado consumo de alcohol habrían acelerado la grave enfermedad hepática de Beethoven, derivando en su muerte.

La pérdida auditiva progresiva de Beethoven, que comenzó sobre los 20 años de edad y finalmente lo llevó a ser funcionalmente sordo en 1818, se ha relacionado con varias causas potenciales, entre ellas patologías con diversos grados de contribución genética. Según una nota de prensa, la investigación de las muestras de cabello autenticadas no reveló un origen genético simple de la pérdida auditiva.

A pesar de no lograr identificar una base genética clara para la pérdida auditiva de Beethoven, los científicos advierten que tal escenario no se puede descartar por completo. En el futuro, nuevos estudios y tecnologías más avanzadas podrían revelar pistas sobre la causa exacta de su sordera, como así también aclarar el origen de sus permanentes problemas gastrointestinales.

Por último, los científicos revelaron un evento de paternidad extra-pareja en la línea paterna de Beethoven. El mismo se concretó en algún momento de la franja temporal que une a siete generaciones de la línea paterna del músico, entre la concepción de Hendrik van Beethoven en Kampenhout, Bélgica, en 1572, y la llegada al mundo de Ludwig van Beethoven en 1770, en Bonn, Alemania.

Referencia

Genomic analyses of hair from Ludwig van Beethoven. Tristan J. A. Begg et al. Current Biology (2023), DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.02.041