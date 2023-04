Los cerebros de diferentes personas procesan distintas características sociales de manera similar, y ciertas regiones en la parte posterior del cerebro son los centros más importantes para la percepción social. El dolor y la violencia se perciben por lo general de la misma manera, mientras que la inseguridad o la confianza obtienen registros individuales.

Un estudio liderado por la Universidad de Turku, en Finlandia, muestra que diferentes personas registran una actividad cerebral semejante al percibir situaciones sociales. Según un artículo científico publicado recientemente en la revista NeuroImage, los investigadores descubrieron una amplia red neuronal en el cerebro humano, que procesa eficazmente diversa información social: una parte importante de ese procesamiento tiene una dinámica común en la mayoría de las personas.

El procesamiento de la vida social en el cerebro

Se entiende que la interacción social es crucial para diversos aspectos de la vida humana. Esta interacción necesita de forma excluyente la percepción e interpretación del entorno social, del mismo modo que cierta flexibilidad frente al comportamiento de otras personas. El cerebro humano es capaz de llevar adelante estos mecanismos de percepción social y logra tomar decisiones de forma automática y con gran rapidez. A pesar de esto, muchos de los mecanismos de procesamiento de información social del cerebro siguen siendo un misterio para la ciencia.

Ahora, el estudio realizado por los investigadores finlandeses muestra una extensa red neuronal en el cerebro humano, destinada a procesar diversa información social. De acuerdo a los datos obtenidos, el mundo de la percepción social de los seres humanos consta de un conjunto limitado de dimensiones primordiales, como el comportamiento antisocial, el comportamiento sexual o afectivo y la comunicación.

Estas dimensiones sociales se procesan en diversas regiones cerebrales ubicadas principalmente en la parte posterior del cerebro, más específicamente en los lóbulos occipital y temporal. Los especialistas hallaron que los cerebros de diferentes personas procesan las características sociales de una forma similar. Los individuos incorporan las cuestiones relacionadas con acciones concretas, como por ejemplo las situaciones de violencia, casi sin diferencias personales.

Video: los especialistas mostraron fragmentos de películas breves con rico contenido social a 97 participantes, mientras se medía su actividad cerebral, tal como se aprecia a la derecha del video. Créditos: Lauri Nummenmaa / YouTube.

Una base común de percepciones

Por el contrario, “las características sociales abstractas, como la inseguridad o la confianza en otras personas, siguen patrones más individuales”, destacó en una nota de prensa el investigador Severi Santavirta, autor principal del nuevo estudio. Aunque los científicos evaluaron más de cien características sociales, descubrieron que el mundo de la percepción social gira en torno a un conjunto limitado de dimensiones.

Todo indica que la existencia de este conjunto acotado de dimensiones principales es lo que permite percibir los elementos básicos de una situación social, creando una base para interpretar el contexto de forma rápida y eficiente. De lo contrario, la red cerebral para la percepción social no garantizaría buenos resultados, en múltiples situaciones y de forma inmediata.

En el estudio, un grupo de voluntarios observó fragmentos de películas cortas de diferentes situaciones sociales, al mismo tiempo que los investigadores midieron la actividad cerebral de los participantes con imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI), en tiempo real. La sincronización de las respuestas cerebrales entre individuos demostró que percibimos de forma similar nuestro entorno social: otras personas son nuestro contexto más importante y una percepción sincronizada del mundo es esencial para la vida en sociedad.

Referencia

Functional organization of social perception networks in the human brain. Severi Santavirta et al. NeuroImage (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2023.120025