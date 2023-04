El descubrimiento del primer cráneo de dinosaurio saurópodo casi completo hallado recientemente en Australia y sus notables semejanzas con otro representantes de esta especie, identificado previamente en la Patagonia Argentina, sugieren que entre 90 y 100 millones de años atrás, a mediados del Cretácico, los saurópodos viajaban entre Australia y América del Sur a través de la Antártida, que en ese momento no estaba cubierta por hielo y gozaba de un clima cálido.

Investigadores de la Universidad de Curtin y del Museo de Historia Natural de la Era de los Dinosaurios, en Australia, han publicado un nuevo estudio en la revista Royal Society Open Science en el que concluyen que los dinosaurios saurópodos, una variedad caracterizada por tener cabezas pequeñas, cuello y cola largos, cuerpos en forma de barril y cuatro patas columnares, atravesaron de forma habitual la Antártida cuando promediaba el Cretácico, hace entre 95 y 100 millones de años, uniendo los actuales territorios de Oceanía y América del Sur.

La Antártida, un oasis boscoso

En ese momento, la Tierra vivía una de las épocas más cálidas de su historia geológica reciente: de esta forma, la Antártida era un territorio cálido y cubierto de bosques, sin la presencia del hielo que actualmente la cubre por completo. Según el Museo Australiano, en ese período Australia, Nueva Zelanda, la Antártida (que se ubicaba más o menos en la misma posición que en la actualidad) y América del Sur estaban unidos y formaban el último remanente del supercontinente denominado Gondwana.

Bajo esas condiciones, la Antártida ofrecía un hábitat o camino atractivo para los saurópodos errantes, que la usaron como puente terrestre para cruzar de una punta a la otra del planeta en su extremo sur. Sin embargo, aunque esta teoría es sostenida por diversos especialistas desde hace mucho tiempo, aún no existían pruebas suficientes que la avalen. Ahora, el hallazgo del primer cráneo de dinosaurio saurópodo prácticamente completo en Queensland, Australia, hace un aporte trascendente para sustentar esta hipótesis.

El cráneo, perteneciente a un dinosaurio apodado “Ann”, era de la especie Diamantinasaurus matildae, un miembro del grupo de dinosaurios Sauropoda, más conocido como saurópodos. “Al analizar los restos, encontramos similitudes entre el cráneo de “Ann” y el cráneo de un titanosaurio llamado Sarmientosaurus musacchioi, que vivió en América del Sur aproximadamente al mismo tiempo que Diamantinasaurus vivía en Australia”, indicó en una nota de prensa el Dr. Stephen Poropat, autor principal del nuevo estudio.

Grandes semejanzas

Además, el científico agregó que “ciertos detalles de la caja craneana, los huesos que forman el extremo posterior del cráneo cerca de la articulación de la mandíbula y la forma de los dientes, que son cónicos y curvos, marcan notables semejanzas entre ambos dinosaurios”. El dinosaurio sudamericano, denominado Sarmientosaurus musacchioi, cuyo cráneo se descubrió en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, se describió en un estudio de 2016 publicado en la revista PLOS One.

Estos datos indicarían, según un artículo publicado en The Conversation, que Diamantinasaurus fue uno de los primeros titanosaurios, un grupo de saurópodos que incluyen a los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, como Patagotitan y Argentinosaurus, que superaban los 30 metros de longitud. Los titanosaurios fueron los únicos saurópodos que vivieron hasta el final del Período Cretácico, hace 66 millones de años, cuando la era de los dinosaurios no aviares llegó a su fin.

En conclusión, el dinosaurio hallado en Australia sería un pariente lejano de los titanosaurios de mayor volumen y habría existido en la misma época que Sarmientosaurus habitaba América del Sur, marcando una prueba contundente sobre el puente que conectó a ambos territorios a través de la Antártida y que sirvió para que los saurópodos se extendieran por la totalidad de la franja sur del planeta.

Según los científicos, obtener una mejor comprensión de estas especies podría explicar por qué los titanosaurios tuvieron tanto éxito en gran parte del mundo, justo hasta el final de la era de los dinosaurios.

Referencia

A nearly complete skull of the sauropod dinosaur Diamantinasaurus matildae from the Upper Cretaceous Winton Formation of Australia and implications for the early evolution of titanosaurs. Stephen F. Poropat et al. Royal Society Open Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.221618