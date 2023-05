Un nuevo estudio genético ha descubierto similitudes arqueológicas y genéticas entre los pueblos paleolíticos de China, Japón y América, arrojando nueva luz sobre el origen de los nativos americanos que llegaron al continente en sucesivas oleadas a partir de la Edad de Hielo.

Un nuevo estudio del ADN mitocondrial ha descubierto evidencia de al menos dos grandes migraciones desde China a América que tuvieron lugar en la Edad de Hielo. Además, hubo una tercera migración, esta vez hacia Japón.

Los autores de esta investigación, científicos de la Academia China de Ciencias, creen que estos desplazamientos humanos explican las similitudes arqueológicas y paleolíticas observadas entre América, China y Japón. Los resultados de esta investigación se publican en Cell Reports.

Ascendencia compleja

Aunque durante mucho tiempo se pensó que los nativos americanos descendían de siberianos que cruzaron el Estrecho de Bering, pruebas genéticas, geológicas y arqueológicas más recientes sugieren que múltiples oleadas de humanos viajaron a América desde diversas partes de Eurasia.

Sin embargo, la ascendencia asiática de los nativos americanos se presenta más compleja de lo esperado, destacan los autores de este trabajo.

"Además de las fuentes ancestrales descritas anteriormente en Siberia, Australo-Melanesia y el sudeste asiático, mostramos en este nuevo trabajo que la costa norte de China también contribuyó al acervo genético de los nativos americanos", explica en un comunicado el antropólogo molecular de la Academia de Ciencias de China, Yu-Chun Li.

Rastros genéticos

Para profundizar en estas relaciones, el equipo rastreó un raro linaje fundador de nativos americanos a través de los continentes y el tiempo, observando el ADN mitocondrial transmitido a través de las mujeres.

Utilizó 100.000 muestras modernas y 15.000 antiguas y pudo identificar 216 individuos contemporáneos y 39 antiguos que compartían el linaje, mapeando sus caminos de ramificación utilizando la datación por carbono y comparando las mutaciones detectadas en el camino.

Aunque el estudio se centró en el ADN mitocondrial, las pruebas complementarias del ADN cromosómico Y sugieren que los antepasados masculinos de los nativos americanos también vivieron en el norte de China más o menos en la misma época que estas antepasadas femeninas.

Oleadas migratorias

Según esta investigación, el primer "evento de radiación" (evento de migración) tuvo lugar hace entre 19.500 y 26.000 años, durante el Último Máximo Glacial, cuando la capa de hielo era más densa y las condiciones en el norte de China eran probablemente inhóspitas para los humanos.

El segundo tuvo lugar hace entre 19.000 y 11.500 años, durante la posterior deglaciación o periodo de deshielo, cuando se produjo un rápido aumento de la población humana, probablemente debido a la mejora del clima, que pudo impulsar la expansión hacia otras regiones geográficas.

Sorprendentemente, en ambos casos, los autores de este trabajo creen que los antiguos humanos llegaron a las Américas a través de la costa del Pacífico, en lugar de a través del puente terrestre de Bering, que conectaba Siberia y Alaska durante la última Edad de Hielo.

Durante la deglaciación, un tercer grupo migratorio se ramificó desde la costa norte de China y viajó a Japón, un hallazgo que explica las similitudes arqueológicas y genéticas entre los pueblos paleolíticos de China, Japón y América.

Esto sugiere que la conexión del Pleistoceno entre las Américas, China y Japón no se limitó a la cultura sino también a la genética, destacan los investigadores.

El equipo planea investigar más linajes para obtener una imagen más completa de la procedencia de los nativos americanos.

Referencia

Mitogenome evidence shows two radiation events and dispersals of matrilineal ancestry from northern coastal China to the Americas and Japan. Yu-Chun Li et al. Cell Reports, May 09, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.11241