Desde septiembre de 2022 se desarrolla en el Ars Electronica Center de Linz, en Austria, la exposición FRUIT ART|REAL VS VIRTUAL LIFE, una narración inmersiva con visión tridimensional y resolución 8K-3D que gravita alrededor del universo invisible de múltiples capas del cuerpo interior de la fruta. Dedicada al científico y divulgador británico David Attenborough, la muestra bascula en torno a AIAG, una criatura alada antropomórfica híbrida en 3D, "nacida" de la semilla de una manzana: vive en el metaverso de la fruta, que integra tomografía, fotogrametría y 3D para recrear el espacio virtual en el que nos sumergimos.

Franz Fischnaller, artista, pionero en realidad virtual y arquitecto, expone su obra inmersiva FRUIT ART: VIDA REAL versus VIDA VIRTUAL en el Espacio Profundo del AEC de Linz. Explorando cómo la naturaleza hace que la ficción cobre vida. Declinando en futuro-presente, prospectiva experiencial artístico-tecnológica sobre cómo la vida se abre camino, cómo se expande, Life Expansion. Colaboran con Fischnaller el estadounidense Dr. Satre Stuelke y la argentina Jéssica Roude.

El investigador y artista interdisciplinar, el italiano Franz Fischnaller, alcanza en esta obra una genuina expresión del arte del humanismo biodigital por venir. Como siempre, además, se anticipa en su reflexión acerca de los procesos por los que la tecnología y la naturaleza, la vida en el planeta, se interconectan y qué nos trae el futuro inmediato. Si ya existe un arte biodigital es este, el de Franz Fischnaller. Centrado en el ser humano y la vida, los seres vivos en general y la innovación tecnológica “human centric”.

FRUIT ART|REAL VS VIRTUAL LIFE es una narración inmersiva con visión tridimensional y resolución 8K-3D que gravita alrededor del universo invisible de múltiples capas del cuerpo interior de la fruta, visualiza lo inimaginable y descubre la poesía de lo invisible en la naturaleza que se exhibe en exclusiva en el Espacio Profundo del AEC.

Ars electrónica

El Centro Ars Electronica Center (AEC), también conocido como el Museo del futuro es un centro de artes científico-tecnológicas (new media art), dirigido por Ars Electronica, situado en Linz, Austria, en el lado norte del Danubio. Ars Electronica, desde los años 80 interconecta el arte, la innovación tecnológica, la ciencia con la sociedad, incluyendo en los últimos años la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad. Desde siempre, con una mirada crítica puesta en el futuro: atrapar una “impresión” de lo que los cambios científicos y tecnológicos significarán para nosotros y nuestra sociedad.

En el AEC se encuentra "ESPACIO PROFUNDO 8K”, es decir DEEP SPACE 8K: un espacio ultra tecnológico con proyección inmersiva de 16 x 9 metros de pared y 16 x 9 metros de suelo, ciento ochenta grados de inmersión real, con tecnología de seguimiento y escaneo por láser, lo que sumerge a los espectadores completamente en la narrativa virtual propuesta. Permite además la interacción en determinadas experiencias, anticipando el Metaverso en un espacio real, creando un espacio de realidades mixtas, en un entorno narrativamente controlado, que anticipa ese mundo de realidades superpuestas que traerá el Metaverso y la Inteligencia Artificial.

Explorando cómo la naturaleza hace que la ficción cobre vida, por Franz Fischnaller. Extracto de video Estreno en el espacio profundo 8K, Ars Electronica Center Festival, septiembre de 2022, Linz, Austria.

Dedicado a David Attenborough

FRUIT ART|REAL VS VIRTUAL LIFE es solo el primer episodio en el Ars Electronica Festival 2022. Franz Fischnaller ha dicho que “este trabajo está dedicado al científico y divulgador británico David Attenborough por su pasión inquebrantable por la investigación, la documentación, la defensa y por la protección de la naturaleza y su restauración”.

En esta obra interdisciplinar Fischnaller y su equipo utilizan medios muy avanzados y los integran innovadoramente. Integración de tecnologías como tomografía, animación digital 3D, fotografía de cámara rápida o lapso de tiempo (time-lapse), 3-D estereoscópico inmersivo de 180 grados, de imágenes del mundo natural, conjuntos de nubes de puntos inmersivas y fotogrametría, mezcladas y arregladas con música y efectos de sonido espaciales.

Técnica de imagen médica

La tomografía computarizada es una técnica de imagen médica utilizada en radiología para obtener imágenes detalladas del cuerpo de forma no invasiva con fines de diagnóstico.

“Una tomografía, también conocida como tomografía computarizada, se crea cuando un programa de computadora procesa una combinación de una gran cantidad de imágenes de rayos X tomadas desde diferentes ángulos. El resultado es una secuencia de imagen transversal (es decir, tomográfica) del objeto escaneado. La tomografía es la obtención de imágenes por secciones o secciones mediante el uso de cualquier tipo de onda penetrante..." según se describe en la web del John Hopkins Hospital.

Desde los años 90 Fischnaller ha utilizado avatares que en sus mundos virtuales y obras inmersivas hacen de guía narrativo o abren al usuario espectador mundos mágicos, como una lente virtual viva que hace visible lo invisible.

En ocasiones, también permite el storyliving, es decir, que el propio usuario avance la narrativa en compañía de dicho avatar e interactuando con él. En este caso, la función de narrativa la lleva a cabo el avatar AIAG, restableciendo la armonía con la naturaleza. El Avatar AIAG es GAIA, invirtiendo el orden de las letras. AI (inglés) o IA (español) es también Inteligencia Artificial conectada con la vida.

Metaverso de la fruta

AIAG, quizá la metáfora es que GAIA hecha avatar vive dentro de los seres vivos, en este caso vive dentro del metaverso de la fruta, el metaverso mix de tomografía, fotogrametría y 3D que recrea el espacio virtual en el que nos sumergimos.

AIAG nació de la computadora como un avatar de 2 centímetros de una semilla de manzana de 4cm y en el espacio inmersivo DEEP SPACE escala hasta crecer a 16 metros en imágenes tridimensionales de altísima resolución 8K.

Según el artista y profesor Franz Fischnaller: "cuando comemos una fruta, la sumergimos en nuestro cuerpo interno. En la obra sumergimos nuestros sentidos, nuestra percepción en el cuerpo interno de la fruta, haciéndonos sentir y visualizar la extraordinaria belleza de lo que nos ayuda a mantenernos vivos".

Semilla de manzana

AIAG es una criatura alada antropomórfica híbrida en 3D, "nacida" de la semilla de una manzana. Todo esto con un grado de belleza, dinamismo e inmersión hipnótica que apenas las imágenes planas de las fotografías del reportaje alcanzan a intuir.

Además, AIAG es una criatura polifacética versátil, poderosa, es una quimera virtual, con una extraña belleza mestizada. Ella es en parte wo/hu/man, pero también un cíborg, un caballito de mar, una libélula y un árbol. Sus alas de libélula están cubiertas por una piel inteligente. Su cola cibernética tiene el poder de una raíz de un árbol, son los apéndices de la vida de la libélula virtual. AIAG tiene el poder de crear, recrear, adaptar, escalar y transformar.

La propuesta artística, la belleza de esta, está basada igualmente en el conocimiento científico y humanístico que representa AIAG, conocimiento combinado con la inteligencia del mundo natural, las cosas vivas y no vivas; a AIAG le gusta la ecología, la sostenibilidad y la interacción entre la naturaleza, los animales y los humanos para la defensa de Gaia. Podría considerarse un ser vivo biodigital.

Simbolismo de la manzana

Tenemos, por otra parte, lo que representa la manzana, a nivel de nuestros mitos e historia, de la historia agroalimentaria, de la vida. La manzana es uno de los símbolos más antiguos y potentes de la mitología occidental.

La manzana aparece en muchas religiones, tradiciones, mitología, cuentos populares, en la narración de cuentos. A menudo como una fruta sagrada, mística y enigmática. Un símbolo de conocimiento, de poder curativo, de inmortalidad, conector de la naturaleza, buena salud, felicidad, sabiduría, tentación, fantasía y amor eterno.

Se la relata como el fruto de los dioses en la mitología celta, las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, custodiadas por el dragón, Ladón en la mitología griega, el "fruto prohibido" del árbol del conocimiento del bien y del mal que generan la caída del hombre y del pecado.

Esto nos dice Franz Fischnaller igualmente: la manzana nos trae a la memoria que todas las personas podemos ser Blancanieves, media manzana roja envenenada por la reina malvada, o la manzana envenenada con cianuro a medio comer que acabó con la vida de Alan Turing, el brillante pionero de la informática, la manzana es el símbolo de Nueva York y el logotipo mordido de Apple.

Bienvenido al Planeta B

En el AEC tienen otros programas más sobre la vida, la crisis de la biodiversidad y el cambio climático. En particular, en el Espacio Profundo 8K se desarrollan la aplicación inmersiva "Welcome to Planet B" y la película en 3-D "Our Earths VR".

El proyecto "Welcome to Planet B" surgió de la iniciativa SDGxARS de Ars Electronica, que tiene como objetivo implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la institución. Esta iniciativa se centra en dos temas clave: la igualdad de género y la protección del clima.

En “Welcome to Planet B”, se produce una realidad ficticia, potenciada por la inmersión virtual tridimensional en alta resolución los visitantes se enfrentan al “dilema” climático. Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, se les presentan a los usuarios dos alternativas para áreas relevantes de la vida en el Planeta B y, por lo tanto, enfrentan juntos una difícil elección binaria.

Utopía científica

En el Planeta B las decisiones tomadas democráticamente por los ciudadanos informados se ponen a prueba para hacer que sus consecuencias para el calentamiento global en el planeta sean directamente visibles en el escenario inmersivo virtual. La posición de los visitantes se detecta mediante el seguimiento por láser de la posición y, por lo tanto, se puede incorporar automáticamente al cálculo de un escenario u otro, según las “votaciones”.

La película en tres dimensiones Our Earths VR 3-D se ha estrenado recientemente en el AEC. Nos plantea en modo optimista mirar hacia atrás desde un futuro dentro de unos cientos de años, ¿cómo habrá evitado la humanidad el colapso debido a la crisis climática, la escasez de recursos, la extinción de especies y el crecimiento exponencial sin control? Este proyecto plantea una utopía basada en la ciencia, como una historia de éxito de la humanidad, y fusiona la animación 3D y el sonido para crear una experiencia 3D inmersiva de realidad virtual.