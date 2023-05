Tres huellas fósiles de Homo heidelbergensis descubiertas entre enormes huellas de elefantes prehistóricos en el sitio de Schöningen, en Baja Sajonia, con una antigüedad de 300.000 años, son hasta el momento las huellas humanas más antiguas identificadas de Alemania y muestran una "instantánea" de la vida en ese pasado profundo de la Tierra.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Quaternary Science Reviews da cuenta del hallazgo de las primeras huellas humanas conocidas en Alemania. Según informó el equipo de investigación internacional, dirigido por científicos de la Universidad de Tübingen y el Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente, ambos en Alemania, el descubrimiento se concretó en el complejo de sitios paleolíticos de Schöningen, con una antigüedad aproximada de 300.000 años.

Una instantánea prehistórica

El paisaje que enmarcó a este momento histórico en Baja Sajonia mostraba un bosque abierto de abedules y pinos, con la presencia de un lago de unos pocos kilómetros de largo y varios cientos de metros de ancho. En sus orillas fangosas, las numerosas manadas de elefantes, rinocerontes y otros animales prehistóricos se reunían para beber o bañarse. Este mismo paisaje acogió a una pequeña familia de "gente de Heidelberg", una especie humana extinta hace mucho tiempo, conocida con el nombre científico de Homo heidelbergensis: a ellos pertenecerían las huellas humanas identificadas.

“Ese es el paisaje que habría caracterizado a Schöningen, en Baja Sajonia, hace 300.000 años. Una investigación detallada de las huellas fósiles de dos sitios en Schöningen, junto con información de sedimentos y los análisis paleobotánicos y arqueológicos nos brindan datos claves sobre el paleoambiente y los mamíferos que alguna vez vivieron en ese sector", explicó en una nota de prensa el autor principal del nuevo estudio, el Dr. Flavio Altamura.

Entre las huellas identificadas, “hay tres que coinciden con las características de los homínidos: con una antigüedad de unos 300.000 años, son las huellas humanas más antiguas conocidas en Alemania y probablemente fueron dejadas por un Homo heidelbergensis”, agregó Altamura en el mismo comunicado. Homo heidelbergensis es una especie extinta del género Homo, que apareció hace más de 600.000 años y perduró aproximadamente hasta hace 200.000 años. Se destacaban por su altura, con relación a otros antepasados del Homo sapiens: llegaban en promedio a 1,75 metros entre los hombres y a 1,57 metros entre las mujeres.

La vida cotidiana del Homo heidelbergensis

Según los científicos, dos de las tres huellas humanas descubiertas en Schöningen pertenecen a individuos jóvenes, que usaron el lago y sus recursos conformando un pequeño grupo de edades mixtas. Siempre dependiendo de la estación del año, las plantas, frutas, hojas, brotes y hongos se encontraban disponibles alrededor de los lagos: los hallazgos confirman que la especie humana extinta habitaba en las orillas de lagos o ríos con aguas poco profundas, de la misma forma que ocurrió en otros sitios del Pleistoceno Inferior y Medio.

Los investigadores concluyeron que esta serie de hallazgos ofrece diversas pistas sobre la vida en Schöningen hace 300.000 años: aportan una “instantánea” de la cotidianidad de una familia de Homo heidelbergensis y pueden proporcionar información sobre el comportamiento y la composición social de estos grupos de homínidos, así como las interacciones producidas y la coexistencia con manadas de elefantes y otros mamíferos de menor tamaño.

En ese sentido, las huellas de elefantes identificadas en Schöningen alcanzan una impresionante longitud de 55 centímetros. Los especialistas también descubrieron una huella de un rinoceronte, de la especie Stephanorhinus kirchbergensis o Stephanorhinus hemitoechus, que es la primera huella de cualquiera de estas dos especies del Pleistoceno que se haya encontrado en Europa.

Referencia

Fossil footprints at the late Lower Paleolithic site of Schöningen (Germany): a new line of research to reconstruct animal and hominin paleoecology. Flavio Altamura et al. Quaternary Science Reviews (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108094