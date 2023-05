Una nueva investigación basada en datos obtenidos por el rover chino Zhurong en Marte ha confirmado la presencia de un antiguo océano en la llanura norte del planeta rojo: el hallazgo se sustenta en la identificación de rocas sedimentarias marinas en la superficie marciana. Hasta el momento, estudios previos habían hallado evidencia de una gran cantidad de agua líquida en el Marte primitivo, pero las afirmaciones no podían ser acompañadas por un análisis in situ.

Un equipo internacional de científicos dirigido por el profesor Long Xiao, de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan, descubrió por primera vez la presencia de rocas sedimentarias marinas en la superficie de Marte, luego de analizar exhaustivamente los datos científicos obtenidos por la cámara multiespectral (MSCam) a bordo del rover chino Zhurong. Según los científicos, estos datos obtenidos en el planeta rojo confirman que Marte tuvo en el pasado un extenso océano en su hemisferio norte, tal como habían sugerido investigaciones previas.

Signos de un océano antiguo y posible vida primitiva

Los resultados de la investigación, que se publicaron en la revista científica National Science Review, podrían ser cruciales para avanzar en otra hipótesis de gran trascendencia: la existencia de vida en el pasado del planeta rojo, que quizás se habría extinguido hace más de 3.000 millones de años. Si hubo un océano en el Marte antiguo, cuando sus condiciones de habitabilidad eran mejores que las actuales, es probable que haya podido sustentar alguna forma de vida.

"Cuando miramos las imágenes de la cámara a bordo del rover, descubrimos que las estructuras de lecho de las rocas expuestas son significativamente diferentes de las rocas volcánicas comunes en la superficie de Marte, así como las estructuras de lecho formadas por arenas eólicas", indicó Xiao a la agencia de noticias china Xinhua.

Estas estructuras estarían indicando la presencia de antiguos cursos de agua: además, como las capas se inclinan en dos direcciones opuestas, esto sugiere un entorno de paleocorriente bidireccional, característico del flujo de las mareas. También se observan grandes diferencias en la intensidad de las paleocorrientes según su dirección, que no es común en ambientes eólicos y fluviales, pero sí es habitual en contextos marinos, como por ejemplo en la Tierra.

Datos e investigaciones que coinciden

Vale destacar igualmente que como Marte tiene solo dos satélites pequeños, esto provoca que su superficie tenga un sistema de mareas de baja energía, las cuales solo permiten formar estructuras de lecho de pequeña escala, a diferencia de nuestro planeta. Según informa Science China Press, parte de la misión del rover Zhurong, que tocó suelo marciano en 2021, era buscar cualquier posible evidencia a favor o en contra de la existencia de un antiguo océano en Marte, que posiblemente pudo haber albergado vida temprana.

Estos datos in situ, obtenidos en la zona de la llanura de Utopia Planitia, confirmarían la existencia de un antiguo océano, que ya había sido propuesta por varias investigaciones previas, entre ellas una dirigida en 2022 por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos. En ese caso, los científicos hallaron evidencias de restos de una antigua costa marciana, en torno a un océano que habría existido en el planeta rojo hace aproximadamente 3.500 millones de años, y que podría haber cubierto cientos de miles de kilómetros cuadrados.

Por otra parte, los científicos chinos destacaron que las estructuras sedimentarias encontradas en la Formación Vasitas Borealis brindan nuevos conocimientos sobre la historia temprana de Marte. Sin embargo, la exploración en profundidad del rover Zhurong en esta área y el futuro retorno de muestras profundizarán nuestra comprensión de la habitabilidad de Marte y la posible preservación de rastros de vida microbiana.

Referencia

Evidence for marine sedimentary rocks in Utopia Planitia: zhurong rover observations. Long Xiao et al. National Science Review (2023). DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwad137