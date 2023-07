Arqueólogos españoles y austriacos han descubierto que la persona más destacada en la península ibérica durante la Edad del Cobre era mujer, y no un hombre, como se había pensado hasta ahora. El descubrimiento cuestiona las viejas narrativas históricas: los hombres no han sido siempre los más reverenciados.

Un equipo de arqueólogos de las universidades de Sevilla y Viena ha descubierto que los restos de una tumba megalítica de hace unos 5.000 años en Valencina de la Concepción, cerca de Sevilla, pertenecen a una mujer y no a un hombre, como se pensaba inicialmente.

La tumba contenía objetos de gran valor, como un puñal de cristal de roca, colmillos de marfil, cáscaras de huevo de avestruz y ámbar, que indicaban que la persona enterrada tenía un alto estatus social.

Los investigadores utilizaron un nuevo método para determinar el sexo que analiza el esmalte dental. Esta técnica, desarrollada hace unos cinco años, es más fiable que el análisis de los restos óseos en mal estado, según su estudio publicado en la revista Scientific Reports.

Dama del Marfil

La mujer ha sido bautizada como la "Dama del Marfil" y se sabe poco sobre su vida, salvo que fue enterrada sola en una tumba con artefactos muy especiales. "Eso demuestra que era una persona especial", dijo Leonardo García Sanjuán, coautor y arqueólogo de la Universidad de Sevilla, en un comunicado.

La tumba se encuentra a unos kilómetros al oeste de Sevilla, cerca de la costa sur de España, y fue excavada en 2008. Los arqueólogos pensaron que contenía a un joven basándose en un examen de los huesos mal conservados y en el hecho de que varios objetos preciosos encontrados en la tumba indicaban que el individuo tenía un alto estatus social.

El nuevo método detecta diferencias en la química del esmalte dental entre hombres y mujeres y se puede utilizar incluso cuando no hay ADN completo disponible.

Nueva narrativa histórica

"Esta investigación aporta una pieza más de evidencia que cuestiona las viejas narrativas históricas", dijo Alison Beach, historiadora de la Universidad de St. Andrews en Escocia, que no participó en el estudio, citada por la agencia AP. Demuestra que "no es exclusivamente cierto que los hombres hayan sido siempre los más reverenciados o los que han tenido más autoridad".

Marta Cintas-Peña, coautora y arqueóloga de la Universidad de Sevilla, mantiene una base de datos de enterramientos de la Edad del Cobre encontrados en 21 sitios arqueológicos diferentes de la península ibérica, que incluye España y Portugal. Actualmente tiene registros de 1.723 individuos.

"El enterramiento de la Dama del Marfil destaca por encima de todos los demás: no hay ningún enterramiento conocido masculino o femenino que se le compare", dijo García Sanjuán.

Nuevas tumbas

Durante unos 250 años después del enterramiento de la Dama del Marfil, se construyeron nuevas tumbas a su alrededor, pero siempre con una zona intermedia de 30 metros. Y alrededor de 80 años después de su muerte, la gente volvió a entrar en su tumba y colocó objetos votivos adicionales dentro, incluido el puñal de cristal.

Los investigadores saben poco sobre la estructura social o política de la sociedad a la que pertenecía, que fue aproximadamente contemporánea al surgimiento de los faraones en el valle del Nilo en Egipto y a la construcción de la primera ciudad planificada a orillas del Éufrates en Mesopotamia.

Tumba especial

Lo que sí destacan es que no se ha encontrado ninguna tumba de un hombre con un estatus social equivalente al de la ‘Señora del Marfil’.

La única comparable de la Edad del Cobre hallada en la península ibérica se encuentra también en el yacimiento de Valencina, y contiene los restos de al menos 15 mujeres: el famoso tholos de Montelirio. Lo pudieron construir personas descendientes de la lideresa.

Toda esta nueva información sugiere que las mujeres ocuparon posiciones de liderazgo en la sociedad ibérica de la Edad del Cobre e invita a replantear su papel en las sociedades prehistóricas, consideran los autores de esta investigación.

Tema no aclarado

De todas formas, la estructura social de la Edad del Bronce es un tema complejo y debatido, que depende de las regiones y las fuentes que se consulten.

En cuanto a la Edad del Bronce en Europa, algunos estudios sugieren que se produjo un desarrollo de la estratificación social al inicio de esta época, con la aparición de élites que controlaban el acceso a los recursos metálicos y a los bienes de prestigio.

Sin embargo, no está claro si estas élites eran predominantemente masculinas o femeninas, o si había diferencias regionales al respecto, aunque la Dama del Marfil aporta una pista significativa.

Referencia

Amelogenin peptide analyses reveal female leadership in Copper Age Iberia (c. 2900–2650 BC). Marta Cintas-Peña et al. Scientific Reports volume 13, Article number: 9594 (2023).