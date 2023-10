Lo más probable es que los mamíferos sean eliminados de la faz de la Tierra por el próximo supercontinente que surgirá en nuestro planeta, según ha revelado un nuevo estudio, basado en simulaciones realizadas con un superordenador. La aparición de Pangea Ultima elevaría tanto las temperaturas superficiales que los mamíferos, entre ellos los seres humanos, no podrían adaptarse y se extinguirían.

Una nueva investigación, publicada recientemente en la revista Nature Geoscience y dirigida por la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, indica que un calor sin precedentes conducirá a la próxima gran extinción masiva desde la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, eliminando a casi todos los mamíferos dentro de aproximadamente unos 250 millones de años. Este gran cambio que podría darse en la Tierra estará originado por el surgimiento de un nuevo supercontinente, denominado Pangea Ultima.

Un único continente inhabitable

El estudio presenta los primeros modelos climáticos del futuro lejano de nuestro planeta creados por un superordenador, y demuestra cómo los extremos climáticos se intensificarán dramáticamente cuando todos los continentes de la Tierra eventualmente se fusionen, para formar un único supercontinente extremadamente cálido, seco y en gran parte inhabitable.

Los hallazgos del equipo de investigadores proyectan cómo estas altas temperaturas aumentarán aún más a medida que el Sol se vuelva más brillante, emita más energía y caliente la Tierra. Los procesos tectónicos que se producen en la corteza terrestre y que dan lugar a la formación de supercontinentes, también conducirían a erupciones volcánicas más frecuentes, las cuales producirían enormes liberaciones de dióxido de carbono a la atmósfera, calentando aún más el planeta.

“Temperaturas generalizadas de entre 40 y 50 grados Celsius, y temperaturas diurnas extremas aún mayores, sellarían en última instancia nuestro destino. Los humanos, junto con muchas otras especies de mamíferos, morirían debido a su incapacidad de eliminar este calor a través del sudor, enfriando sus cuerpos”, indicó en una nota de prensa el autor principal del nuevo estudio, el Dr. Alexander Farnsworth.

¿Adaptación a un clima extremo o búsqueda de otros planetas habitables?

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Nature, se cree que actualmente la Tierra se encuentra en medio de un ciclo de supercontinente 1, a medida que sus continentes actuales se desplazan. El último supercontinente, Pangea, se fragmentó hace unos 200 millones de años. Los científicos esperan que el próximo supercontinente, denominada Pangea Ultima, se forme en el ecuador dentro de unos 250 millones de años.

Esto se irá concretando progresivamente, a medida que el Océano Atlántico se reduzca y un enorme continente que fusione a Europa, Asia y África colisione contra las Américas, que también se unirían al desaparecer la separación entre América del Norte y América del Sur. Finalmente, el proceso derivará en un único continente desértico: en ese momento, hasta el 92% de la Tierra podría ser inhabitable para los mamíferos.

Si los humanos aún existen dentro de 250 millones de años, Farnsworth y sus colegas creen que podrían haber encontrado formas de adaptarse a una Tierra desértica, quizás adoptando hábitos nocturnos o viviendo en cuevas. Sin embargo, los investigadores sostienen que sería preferible salir de este planeta y encontrar otro más habitable.

“Este trabajo también destaca que un mundo dentro de la llamada “zona habitable” de un sistema estelar puede no ser el más hospitalario para los humanos, dependiendo de si los continentes están dispersos, como sucede actualmente, o unidos en un gran supercontinente", agregó Farnsworth en el comunicado citado previamente. Además, la investigación remarca la importancia de la tectónica de placas y la disposición continental a la hora de realizar investigaciones en exoplanetas y mundos alejados de nuestro Sistema Solar.

Referencia

Climate extremes likely to drive land mammal extinction during next supercontinent assembly. Alexander Farnsworth et al. Nature Geoscience (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-023-01259-3