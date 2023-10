Un "corredor bien irrigado" canalizaba a los cazadores-recolectores a través de la península del Sinaí y Jordania hace más de 80.000 años, según un nuevo estudio. Los hallazgos respaldan investigaciones anteriores realizadas en Arabia, que sugieren que esta ruta terrestre verde, que ahora es desértica, fue aprovechada por el Homo sapiens que viajaba hacia el norte, trasladándose desde África hacia Asia y Europa.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, y la Universidad de Shantou, en China, junto con colegas de Jordania, Australia y la República Checa afirma en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Science Advances, que los primeros inmigrantes humanos abandonaron África hacia Eurasia, a través de la península del Sinaí y a través de Jordania hace más de 80 mil años, mediante un corredor verde ubicado en esa zona y que hoy es desértico.

Una ruta verde

Según explicó en una nota de prensa el Dr. Mahmoud Abbas, autor principal del nuevo estudio, “el Levante actuó como un corredor bien irrigado para que los humanos modernos se dispersaran fuera de África durante el último interglacial, y ahora hemos demostrado que este es el caso de la zona del Valle del Rift del Jordán. La evidencia paleohidrológica del desierto de Jordania mejora nuestra comprensión del entorno ambiental en ese momento. En lugar de un desierto seco, las praderas de sabana habrían proporcionado los recursos que tanto necesitaban los humanos para sobrevivir durante su viaje fuera de África hacia el suroeste de Asia y más allá”, expresó.

En esta última investigación, el equipo realizó un trabajo de campo en el valle del Rift del Jordán, donde descubrieron herramientas manuales en el borde de los wadis, ahora canales de ríos secos que, hace decenas de miles de años, estaban llenos de agua. Mediante técnicas de datación por luminiscencia para ayudar a establecer la edad del sedimento en el que estaban enterradas las herramientas, los científicos confirmaron que las herramientas fueron utilizadas hace aproximadamente 84 mil años, coincidiendo con los períodos de pasaje de África a Eurasia.

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation y firmado por los autores principales de la investigación, los hallazgos en el Valle del Rift del Jordán indican que hubo múltiples migraciones humanas tempranas desde África y Asia, durante condiciones favorables. Esto se opone a la teoría de una única y rápida ola de movimiento humano fuera de África hace 60.000 años.

Evidencias concretas

Al mismo tiempo, los resultados sugieren, junto con la evidencia levantina y árabe, que los cazadores-recolectores utilizaron sistemas de ríos y humedales interiores cuando cruzaron el suroeste de Asia. Esto contradice un modelo establecido, que indica que utilizaron principalmente rutas costeras en los traslados.

Por otro lado, mientras la evidencia de ADN antiguo indica que el Homo sapiens se cruzó con neandertales y denisovanos varias veces a medida que se extendieron por Asia, en general ha faltado evidencia sobre el terreno de estos encuentros. Los hallazgos del nuevo estudio proporcionan más evidencia de que esta área sirvió como lugar concreto para estas interrelaciones.

Por último, los investigadores indicaron que los hallazgos en secciones sedimentarias de entre 5 y 12 metros de espesor mostraron fluctuaciones del ecosistema a lo largo del tiempo, incluidos ciclos de ambientes secos y húmedos. También encontraron evidencia de la presencia de ríos y humedales antiguos. Teniendo en cuenta que la datación por luminiscencia mostró que los ambientes sedimentarios se formaron hace entre 125.000 y 43.000 años, esto sugiere que hubo múltiples intervalos húmedos, en los cuales los humanos antiguos aprovecharon para viajar de África a Eurasia.

Referencia

Human dispersals out of Africa via the Levant. Mahmoud Abbas et al. Science Advances (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adi6838