Un equipo internacional de arqueólogos ha utilizado una nueva técnica de cartografía láser para descubrir cientos de estructuras antiguas en el Amazonas, que podrían pertenecer a civilizaciones desconocidas o poco estudiadas.

El estudio, publicado en la revista Science, muestra que el bosque tropical alberga una gran diversidad y complejidad cultural, que podría haber sido subestimada por los investigadores anteriores.

LiDAR

La técnica utilizada se llama LiDAR (Light Detection and Ranging), y consiste en enviar pulsos de luz láser desde un avión o un satélite hacia la superficie terrestre.

Al medir el tiempo que tarda la luz en rebotar, se puede crear un mapa tridimensional del relieve y de las estructuras que se encuentran debajo de la vegetación.

De esta forma, se pueden revelar detalles, como corrimientos de tierra relacionados con antiguas actividades humanas, que serían invisibles para el ojo humano o para otros métodos de detección remota.

Amplia región observada

Los arqueólogos utilizaron el LiDAR para explorar más de 5.000 kilómetros cuadrados de selva en cuatro regiones diferentes del Amazonas: el sur de Colombia, el oeste de Brasil, el noreste de Perú y el norte de Bolivia.

En total, identificaron más de 350 estructuras, que incluyen montículos, plazas, caminos, canales y terrazas. Algunas de estas estructuras son conocidas por pertenecer a culturas precolombinas como los Ticuna, los Yurimagua, los Cahuarano, los Omágua o los Arawak, pero otras podrían corresponder a grupos aún no identificados.

Los autores del estudio estiman que las estructuras datan de entre el año 1200 y el 1500 d.C., aunque algunas podrían ser más antiguas o recientes. Según ellos, estas estructuras demuestran que las poblaciones amazónicas tenían una gran capacidad para modificar el paisaje y adaptarse a diferentes condiciones ambientales.

Además, sugieren que hay miles de estructuras similares esperando a ser descubiertas en otras partes del Amazonas, lo que podría cambiar la visión que se tiene sobre la historia y la cultura de esta región.

Amenazas presentes

El estudio también plantea algunos desafíos para la conservación del patrimonio arqueológico y ecológico del Amazonas, ya que muchas de las estructuras están amenazadas por la deforestación, la minería ilegal, los incendios forestales y el cambio climático.

Los autores abogan por una mayor colaboración entre los gobiernos, las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y los investigadores para proteger este legado único y valioso.

La protección de las estructuras arqueológicas en el Amazonas es un desafío importante, ya que muchas de ellas están amenazadas por la deforestación, la minería ilegal, los incendios forestales y el cambio climático.

Posibles medidas protectoras

Los especialistas sugieren algunas posibles medidas para proteger las estructuras geológicas, además de la tecnología LiDAR para identificar y cartografiar las estructuras ocultas bajo la vegetación.

Entre estas medidas plantean la necesidad de establecer planes de gestión y conservación de los sitios arqueológicos, con la participación de las autoridades locales, las comunidades indígenas y las organizaciones no gubernamentales.

También la conveniencia de delimitar las zonas arqueológicas y establecer acuerdos con los propietarios de las tierras para evitar su invasión o cesión a terceros, así como de sensibilizar a la población sobre la importancia del patrimonio arqueológico como bien de interés cultural, y fomentar su respeto y cuidado.

Por último, plantean la urgencia de informar de cualquier hallazgo de piezas arqueológicas a las entidades competentes en cada país, para que se encarguen de su protección y salvaguardia.

Referencia

