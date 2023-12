La llegada de una estrella rebelde a nuestro vecindario cósmico podría cambiar violentamente el orden del Sistema Solar. Una de estas estrellas, que han perdido la relación gravitacional con su entorno, podría eyectar a la Tierra hacia el espacio interestelar, hacer que choque con otro planeta o incluso provocar que colisione contra el Sol.

Un nuevo estudio científico examina qué podría suceder si una estrella rebelde se acercara a 100 Unidades Astronómicas del Sol: los investigadores creen que una posible consecuencia afectaría directamente a la Tierra, expulsándola del Sistema Solar. Esta y otras posibilidades estarían relacionadas con el desajuste que generaría el evento en las órbitas de los diferentes cuerpos: súbitamente, el orden que caracteriza al Sistema Solar en este período de la historia cósmica se vería subvertido.

Según un artículo publicado en Universe Today, las posibilidades de que ocurra un evento de estas características son mínimas, pero el suceso no puede descartarse. El trabajo científico, dirigido por el astrónomo Sean Raymond, del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, se ha publicado en ArXiv y próximamente aparecerá en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Estrellas sin rumbo

Mientras la mayoría de las estrellas están unidas gravitacionalmente a sus galaxias y se mueven a la par de su entorno, en ocasiones algo extraño puede romper ese vínculo. Por ejemplo, cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo, la gigantesca estructura puede expulsarla al espacio y transformarla en una estrella rebelde. A partir de ese momento, vagará sin rumbo por el cosmos.

¿Qué sucedería si una estrella de este tipo irrumpiera abruptamente en el Sistema Solar? En primer término, rompería el “caos ordenado” que caracteriza a esta parte del cosmos en estos tiempos: aunque el Sistema Solar tiene un pasado salvaje y violento dominado por intensas colisiones y explosiones, luego de su primera etapa de formación se ha mantenido relativamente estable. Presenta planetas interiores y exteriores con una órbita previsible, girando alrededor de una estrella vigorosa.

Pero si otra estrella se acercara demasiado, los enlaces gravitacionales invisibles que mantienen todo funcionando como está se estirarían o romperían. La Tierra es un planeta diminuto que contiene sólo un mínimo porcentaje de la masa del Sol: depende de sus “caprichos” y de su poderosa gravedad. La aparición de otra estrella en el sistema implicaría que nuestro planeta quede completamente a merced del nuevo paradigma gravitacional.

Tres caminos sin salida

En ese contexto, los científicos plantearon tres posibles escenarios: la Tierra podría ser expulsada del Sistema Solar, transformándose en un planeta errante en el espacio interestelar, o quizás colisionar contra otro planeta. Incluso, podría terminar chocando contra el mismo Sol y desintegrándose.

En cualquiera de las tres alternativas, las consecuencias para la vida en nuestro planeta serían terribles, no solo por las posibles colisiones sino además porque estaríamos abandonando la región habitable del Sistema Solar, esa zona de confort que hizo posible el desarrollo y la evolución de la vida compleja en nuestro planeta.

Sin embargo, podemos estar tranquilos: existe solo un 1% de posibilidades de que una estrella rebelde aparezca por este sector del Universo. Además, a pesar de la diversidad de posibles vías evolutivas, los astrónomos creen que hay muchas probabilidades de que la situación actual de nuestro Sistema Solar no cambie demasiado, por lo menos en un escenario temporal cercano.

Referencia

Future trajectories of the Solar System: dynamical simulations of stellar encounters within 100 au. Sean N. Raymond et al. ArXiv (2023). Aprobado para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.12171