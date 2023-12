Cráteres formados por impactos de sondas, sitios modificados por accidentes de módulos de aterrizaje y hasta huellas humanas son una muestra clara de que la Luna ya no es el escenario natural prístino previo a la llegada del ser humano en 1959. Ahora, con más de un centenar de naves espaciales que han tocado la superficie de nuestro único satélite natural en las últimas seis décadas, los científicos plantean el surgimiento de una nueva época geológica, denominada Antropoceno Lunar.

Según antropólogos y geólogos de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, es hora de reconocer que los humanos se han convertido en la fuerza dominante que da forma al entorno de la Luna, declarando una nueva época geológica para el satélite: el Antropoceno Lunar. Así lo describen y fundamentan en un reciente artículo publicado en la revista Nature Geoscience, en el cual establecen que el comienzo de este nuevo período se ubica en 1959, cuando la nave espacial no tripulada de la ex-URSS, Luna 2, se posó en la superficie lunar.

Fue la primera ocasión en la que el ser humano, desplegando su avidez por descubrir el insondable cosmos que lo rodea, perturbó el polvo lunar. Desde ese momento, más de 100 naves espaciales de varios países concretaron la misma proeza, que en 1969 tuvo su momento cúlmine con la llegada de la tripulación del Apolo 11 y los primeros pasos de un ser humano en el territorio lunar. En la actualidad y hacia el futuro, rovers, nuevas misiones tripuladas y hasta proyectos de colonias humanas prometen cambiar para siempre el paisaje lunar.

La Luna bajo la influencia humana

"La idea es muy similar a la discusión sobre el Antropoceno en la Tierra: la exploración de cuánto han impactado los humanos en nuestro planeta. El consenso es que en la Tierra el Antropoceno comenzó en algún momento del pasado, ya sea hace cientos de miles de años o en la década de 1950. De manera similar, sostenemos que el Antropoceno Lunar ya ha comenzado, pero queremos evitar daños masivos o un retraso en su reconocimiento hasta que podamos medir un halo lunar significativo causado por actividades humanas, lo cual sería demasiado tarde", indicó en una nota de prensa el científico Justin Holcomb, autor principal del artículo.

Los investigadores esperan que el concepto del Antropoceno Lunar pueda ayudar a disipar el mito de que la Luna es un entorno inmutable, apenas afectado por la humanidad. Sostienen que los procesos culturales están empezando a superar el trasfondo natural de los procesos geológicos en la Luna, al igual que sucedió en su momento en la Tierra. Sin embargo, el impacto de ese cambio y sus consecuencias negativas parece prácticamente imposible de detener en nuestro planeta: ¿la Luna tendrá un destino diferente?.

La necesidad de un cambio de mentalidad

Los científicos resaltaron que los procesos implican el movimiento de sedimentos, o sea el denominado “regolito lunar”. Normalmente, estos procesos incluyen impactos de meteoritos y eventos de movimientos masivos de tipo natural. Sin embargo, al considerar el impacto de los rovers, los módulos de aterrizaje y el movimiento humano, se aprecian perturbaciones significativas en el regolito.

En el contexto de la nueva carrera espacial, todo indica que el paisaje lunar será completamente diferente dentro de los próximos 50 años. La presencia de varios países generará numerosos y nuevos desafíos. Al enfatizar la importancia del impacto humano sobre la superficie lunar, no sólo en el pasado sino también en el presente y en el futuro, los especialistas creen que pueden iniciarse debates sobre el tema, que podrían generar una nueva comprensión sobre esta influencia antes de que sea demasiado tarde.

Referencia

The case for a lunar anthropocene. Justin Allen Holcomb, Rolfe David Mandel and Karl William Wegmann. Nature Geoscience (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-023-01347-4