Las personas tienden a formar pareja con alguien nacido en la misma estación del año, fijando así un patrón generacional que lleva a las madres a alumbrar a sus hijos en el mismo mes que ellas nacieron. El patrón se repite entre padres e hijos y entre hermanos que juegan juntos.

Las mujeres tienen más probabilidades de tener hijos en el mismo mes de su propio nacimiento, ha establecido una investigación cuyos resultados se publican en la revista Population Studies.

Para llegar a esta conclusión, investigadores de España y Estados Unidos analizaron datos oficiales sobre más de 10 millones de nacimientos.

Se buscaron todos los nacimientos en España ocurridos entre 1980 y 1983 y entre 2016 y 2019. También se analizaron todos los nacimientos habidos en Francia entre 2000 y 2003 y entre 2010 y 2013.

Los registros proporcionan el mes de nacimiento del niño, así como el de sus padres y el de su hermano más cercano a ellos en edad, llamado hermano adyacente o hermano de juegos.

Estacionalidad de los nacimientos

Los nacimientos en un país cualquiera tienden a seguir un patrón, naciendo más bebés en determinadas épocas del año que en otras. Esto se conoce en la literatura académica como estacionalidad de los nacimientos.

Sin embargo, los autores de este estudio dividieron los datos de nacimiento en grupos según el mes de nacimiento de las madres y descubrieron que los alumbramientos no siguieron el patrón esperado: el mes de nacimiento de las madres tiende a coincidir con en el del alumbramiento de sus hijos.

Por ejemplo, se aprecia un aumento en los nacimientos ocurridos en el mes de enero entre las madres que también nacieron en enero, y así todos los meses del año.

En general, hubo un 4,6% más de nacimientos en los que madre e hijo compartieron el mismo mes de nacimiento de lo esperado. Esto se comprobó en ambos países y en los cuatro períodos estudiados, que abarcan un total de 12 años.

En el caso de los hermanos adyacentes, el porcentaje de coincidencia sube mucho más: en un 12,1% de los casos, los hermanos de edades parecidas también nacen el mismo mes que su madre.

Además, la correspondencia en el mes de nacimiento se extiende a otros miembros de la familia: entre padres e hijos (aunque menor que en el caso de la madre, un aumento del 2,0 por ciento), y entre padres y madres nacidos el mismo mes (un aumento del 4,4 por ciento por ciento).

Patrón estacional anual

Este estudio ha descubierto lo que hasta ahora no estaba claro en el campo de la estacionalidad del nacimiento humano: la tendencia de los miembros de una misma familia a nacer en la misma estación del año, lo que implica la transmisión de patrones estacionales de nacimiento entre generaciones.

Es probable que este fenómeno tenga sus raíces en parientes que comparten características sociodemográficas: se sabe que las personas de orígenes similares forman parejas y tienen más probabilidades de dar a luz en ciertas épocas del año, dicen en un comunicado las investigadora Adela Recio Alcaide, de la Universidad de Alcalá en España, y la profesora Luisa N. Borrell, de la City University of New York en Estados Unidos.

En España, por ejemplo, una mujer con estudios superiores tiene más probabilidades de dar a luz en primavera que una mujer sin estudios superiores. Si tiene una hija, además de tener más probabilidades de nacer en primavera, esta hija puede tener más probabilidades de tener educación superior, ya que su madre la tiene. Y así, cuando esta hija tenga hijos, será más probable que los tenga también en primavera.

Es decir, esta hija tendrá más probabilidades de tener hijos en la misma estación en la que nació porque ha mantenido sus características sociodemográficas familiares –específicamente el nivel educativo superior– que la hacen más propensa a dar a luz en una época determinada –primavera– y, como resultado, la estación (e incluso el mes) del nacimiento se transmite entre generaciones.

Otros factores

Otros factores que pueden influir en esta sincronía de nacimientos con las estaciones del año tienen que ver con la biología de la fertilidad, como la disponibilidad de alimentos y la exposición a la luz solar, aspectos que pueden variar según los antecedentes de cada persona.

El exceso de hijos con padre y madre nacidos en el mismo mes parece deberse asimismo a causas sociales o comportamentales previas a la concepción, que se relacionan con la elección de pareja nacida en el mismo mes: es más probable que los cónyuges se apareen con alguien del mismo mes de nacimiento.

Respecto a los factores biológicos, se sabe que afectan a la estacionalidad del nacimiento tanto la exposición al fotoperíodo (luz solar), como la temperatura, la humedad y la citada disponibilidad de alimentos.

Hay que profundizar

Si bien se trata de un hallazgo novedoso, se necesita más investigación para confirmar y profundizar los resultados y sus implicaciones, advierten los autores del estudio.

Destacan por último la importancia de que el vínculo entre las características familiares y el mes de nacimiento se considere en cualquier investigación futura teniendo en cuenta cómo el mes de nacimiento de un niño afecta a su salud, a su educación y a otros parámetros de su desarrollo.

En lugar de ser una variable aleatoria, la temporada de nacimiento parece estar relacionada con características familiares que deben controlarse al evaluar los efectos del mes de nacimiento en los resultados posteriores, concluyen los investigadores en su artículo.

Referencia

Is there an association between family members’ season of birth that could influence birth seasonality? Evidence from Spain and France. Adela Recio Alcaide et al. Population Studies, 13 Dec 2023. DOI:https://doi.org/10.1080/00324728.2023.2272983