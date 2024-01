Un equipo de científicos propone en un nuevo estudio que si un planeta terrestre tiene sustancialmente menos dióxido de carbono en su atmósfera en comparación con otros planetas en el mismo sistema, podría ser un signo de presencia de agua líquida. De esta manera, se incrementarían las posibilidades de hallar alguna forma de vida en la superficie de ese planeta.

Un equipo internacional de científicos liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, y la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, concluye en un nuevo estudio que una menor abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta, al compararlo con otros cuerpos de su sistema planetario, podría ser considerada como un indicador de mayor habitabilidad, más simple de observar o definir que otras características utilizadas hasta hoy.

Nuevos caminos hacia la vida

Los investigadores indicaron en su estudio, publicado recientemente en la revista Nature Astronomy, que los criterios convencionales para identificar un entorno habitable o habitado en exoplanetas, como un destello oceánico o abundante oxígeno atmosférico, serán un verdadero desafío para su detección con los observatorios astronómicos actuales o futuros.

Frente a esto, sugieren una nueva firma que sería más sencilla de detectar, y que incluso ya podría ser buscada con instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA. Sostienen que una baja abundancia de carbono en la atmósfera de un planeta rocoso templado, en relación con otros planetas del mismo sistema, indicaría la presencia de una cantidad sustancial de agua líquida, placas tectónicas o incluso biomasa.

"El Santo Grial en la ciencia de los exoplanetas es buscar mundos habitables y la presencia de vida, pero todas las características de las que se ha hablado hasta ahora han estado fuera del alcance de los observatorios más nuevos. Ahora tenemos una nueva manera de descubrir si hay agua líquida en otro planeta, que puede estar a nuestro alcance y a la que podemos llegar en los próximos años", destacó en una nota de prensa el científico Julien de Wit, uno de los autores principales de la investigación.

Como en el Sistema Solar

El hallazgo se concretó al apreciar las características de Venus, la Tierra y Marte, tres planetas rocosos que comparten diferentes similitudes, como por ejemplo que habitan una región relativamente templada con respecto al Sol. De los tres cuerpos, la Tierra es el único planeta que actualmente alberga agua líquida: el equipo notó que precisamente la Tierra tiene significativamente menos dióxido de carbono en su atmósfera.

Los investigadores creen que estos planetas se crearon de manera similar, y que las condiciones podrían repetirse en otros sistemas planetarios extrasolares, en los que existan varios planetas rocosos ubicados en una zona habitable, o sea a una distancia exacta de la estrella que orbitan como para permitir un determinado nivel de temperatura superficial que posibilite la vida.

Al mismo tiempo, los científicos creen que el único proceso que podría eliminar esa cantidad de carbono de la atmósfera de un planeta es un fuerte ciclo de agua, que involucre océanos de agua líquida. En consecuencia, si detectamos sistemas con estas condiciones y uno de los exoplanetas muestra una significativa carencia de dióxido de carbono con respecto al resto, podríamos estar en presencia de un mundo habitable.

Según los especialistas, la estrategia para detectar planetas habitables mediante la búsqueda de una firma de dióxido de carbono empobrecido debería centrarse en sistemas con múltiples planetas terrestres, todos aproximadamente del mismo tamaño y orbitando relativamente cerca unos de otros, de manera similar a lo que sucede en nuestro propio Sistema Solar.

Referencia

Atmospheric carbon depletion as a tracer of water oceans and biomass on temperate terrestrial exoplanets. Amaury H. M. J. Triaud, Julien de Wit et al. Nature Astronomy (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-023-02157-9