Un grupo de participantes en un nuevo estudio científico logró manejar un vehículo virtual a través de un avatar únicamente con su mente, mientras sus cerebros permanecían en la fase REM del sueño. Además de profundizar en los misterios de la consciencia humana, la innovación podría facilitar el acceso a nuevos desarrollos tecnológicos, como un dispositivo que permitirá a las personas conectarse a Internet durante los sueños lúcidos.

Investigadores de la firma REMspace han logrado el primer control bidireccional de un objeto virtual a partir de un sueño lúcido. Los resultados del experimento fueron publicados en PsyArXiv y aprobados para su próxima publicación en la revista científica International Journal of Dream Research. En el estudio participaron cinco soñadores lúcidos experimentados, que pudieron controlar conscientemente un vehículo Tesla virtual mientras dormían y sus cerebros estaban en sueño REM, un dato confirmado mediante polisomnografía.

Según una nota de prensa, el control bidireccional del objeto en la pantalla duró desde algunos segundos hasta varios minutos. Para lograr el objetivo se crearon equipos especiales basados en sensores de electromiografía: esto permitía que una persona moviera las piernas en un sueño e inmediatamente provocara la actividad de un avatar virtual en la pantalla del ordenador. Los movimientos de las manos hacían que el vehículo girara, en tanto que los obstáculos eran señalizados mediante luz a través de los párpados.

Sueños lúcidos y algo más

Como pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, los científicos están intentando desarrollar tecnologías que nos permitan aprovechar ese tiempo en actividades útiles o significativas para nuestra vida consciente, aunque vale aclarar que el sueño no es precisamente tiempo perdido: por el contrario, induce procesos mentales y corporales de “reciclado” diario de gran trascendencia, sin los cuales no podríamos ser efectivos durante la vigilia.

Sin embargo, la idea de aprovechar el sueño para otras actividades es sin dudas atractiva. Una forma de hacerlo podría ser conectarse a ordenadores para resolver tareas laborales o personales mientras se duerme. En ese sentido, el año pasado se conoció un dispositivo, que llegaría al mercado en 2025, que permite crear sueños lúcidos a demanda. Otras investigaciones han avanzado en desarrollos similares, pero el nuevo estudio va un paso más allá, al lograr controlar un avatar con la mente durante la fase REM del sueño.

Este proceso, también conocido como sueño de movimientos oculares rápidos, es uno de los dos estados del sueño. Durante esta fase del sueño, única en los mamíferos, algunas aves y otros animales que tienen glándula pineal, se realizan movimientos oculares aleatorios y veloces, en tanto que se mantiene un tono muscular reducido en todo el cuerpo y existen grandes posibilidades de soñar en forma vívida, atravesando experiencias que se sienten como reales. Por eso se habla de sueños lúcidos.

En los sueños lúcidos (LD), es posible mantener la consciencia y alcanzar objetivos predeterminados durante el sueño REM. En el nuevo estudio, los científicos demostraron la efectividad de un método para controlar un avatar con la mente, en el marco de un sueño lúcido. Crédito: REMspace / YouTube.

Una nueva comprensión sobre las capacidades humanas

“La interacción bidireccional con un ordenador a partir de los sueños abre todo un campo de nuevas tecnologías, que pronto cambiarán nuestra idea sobre las capacidades humanas”, indicó en el comunicado el científico Michael Raduga, líder del experimento.

De acuerdo a un artículo publicado en The Debrief, en estudios anteriores este mismo grupo de investigadores se centró en transmitir música y palabras habadas a partir de los sueños. Luego del éxito del nuevo estudio, planean producir el primer dispositivo que permitirá a las personas conectarse a Internet durante los sueños lúcidos. La innovación estaría disponible sobre fines de 2024.

Referencia

Two-way control of a virtual avatar from lucid dreams. Michael Raduga and Andrey Shashkov. PsyArXiv (2024). Aprobado para su publicación en International Journal of Dream Research. DOI:https://doi.org/10.31234/osf.io/xzmwh