Un fósil tridimensional de árboles más antiguos que los dinosaurios revela que los bosques de hace 350 millones de años eran extraños y alienígenas. Formaban parte de un bosquecillo que fue sepultado después de un terremoto.

Los árboles son una parte esencial de la vida en la Tierra, pero no siempre estuvieron aquí. Los primeros árboles aparecieron hace unos 400 millones de años, en el período Devónico, cuando la vida vegetal comenzó a diversificarse y a colonizar la tierra firme.

Sin embargo, los árboles de esa época eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día, y tenemos poca información sobre su forma y estructura, ya que la mayoría de los fósiles que se conservan son solo de troncos y raíces, con algunas hojas y ramas aplastadas entre capas de roca.

Fósil excepcional

Pero ahora, un equipo de investigadores ha descubierto un fósil excepcional que muestra una vista tridimensional de una especie de árbol antiguo que brotó unos 15 millones de años después de los primeros árboles.

El fósil, que se encuentra en un bloque de piedra de 2,3 metros de largo por 2 metros de ancho, se guarda en el Museo de Nuevo Brunswick de Canadá, y fue extraído de una cantera de Nuevo Brunswick en 2017 por los paleontólogos del museo Olivia King y Matthew Stimson.

El bloque preserva los restos de cinco plantas ramificadas que crecían en estrecha proximidad, mostrando la disposición de sus hojas superiores con un detalle asombroso.

¿Algo tropical?

"La forma en que este árbol producía hojas enormemente largas alrededor de su delgado tronco, y el gran número de ellas en un corto tramo de tronco, es sorprendente", explica Robert Gastaldo, un geólogo del Colby College de Estados Unidos que dirigió la investigación sobre el fósil. El estudio se publicó en la revista Current Biology.

Aunque las palmeras no aparecerían hasta unos cientos de millones de años más tarde, las hojas alargadas y radiantes de la planta, clasificada actualmente como Sanfordiacaulis densifolia, tienen un parecido superficial con algo que se encontraría en un desierto o una isla tropical. Aunque con un aspecto inquietantemente alienígena.

A medida que el Devónico dio paso al Carbonífero, surgieron y se proliferaron plantas que podríamos reconocer vagamente como coníferas, cícadas y Ginkgo. Sin embargo, es más difícil tener una idea de las plantas más enigmáticas del período, basándonos en escasos detalles.

Extraña forma de vida

"Todos tenemos un concepto mental de cómo es un árbol, dependiendo de dónde vivamos en el planeta, y tenemos una visión de lo que nos resulta familiar", añade Gastaldo.

"El fósil del que informamos es único y muestra una forma de crecimiento extraña en la historia de la vida. Es uno de los experimentos de la evolución durante un tiempo en el que las plantas forestales experimentaron una biodiversificación, y es una forma que parece ser de corta duración".

Se cree que el pequeño bosquecillo, que presumiblemente crecía al lado de un lago en un territorio propenso a los terremotos, fue sepultado debido a un temblor que enterró las plantas y otras vegetaciones cercanas en un fino barro.

Visión única

Los investigadores estiman que la altura de estos árboles podía alcanzar casi 3 metros, si no más, con un grueso arreglo de hojas que se extendían de 2 a 3 metros desde el tronco para formar un denso volumen de follaje en la copa de hasta 30 metros cuadrados.

El fósil tridimensional ofrece una visión única de la morfología de los árboles que datan de hace 350 millones de años, y que podrían ayudarnos a comprender mejor la evolución y la ecología de las primeras plantas terrestres, señalan los investigadores.

También nos recuerda que la vida en la Tierra ha adoptado formas increíbles y diversas a lo largo de su historia, y que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro pasado vegetal.

