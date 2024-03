El Pentágono dice que Estados Unidos nunca capturó una nave extraterrestre

El gobierno de Estados Unidos tenía intenciones de aplicar ingeniería inversa a naves extraterrestres, pero hasta el momento no encontró ninguna, según revela un nuevo informe del Pentágono sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), anteriormente conocidos mediante la denominación OVNI. El documento indica que no existen "pruebas verificables" de que el gobierno estadounidense haya descubierto u ocultado evidencias de vida extraterrestre o tecnología alienígena, como previamente habían denunciado ex-pilotos, ex-funcionarios de inteligencia y personal militar retirado.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que no existen datos concretos o información que pueda verificarse en torno a que el gobierno de ese país haya descubierto naves extraterrestres, organismos alienígenas o cualquier tecnología creada fuera de la Tierra. Tampoco existen evidencias de que se haya encubierto su existencia, con el propósito de investigar estos restos o materiales.

Así lo indica en un comunicado difundido recientemente, que vuelve a poner en la consideración pública internacional el tema de los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), que antes se conocían bajo la sigla OVNI (Objeto Volador No Identificado). El comunicado se basa en un nuevo informe realizado por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), creada especialmente por el Pentágono para estudiar el fenómeno UAP.

Sin evidencias

El informe es una revisión de documentos clasificados de 1945 a 2023, que se presentó al Congreso estadounidense el 8 de marzo. "Todos los esfuerzos de investigación, en todos los niveles de clasificación, concluyeron que la mayoría de los avistamientos fueron objetos y fenómenos ordinarios y el resultado de una identificación errónea", sostiene en el comunicado el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.

Sin embargo, a mediados de 2023 un ex-funcionario de inteligencia estadounidense, David Grusch, afirmó que el gobierno de Estados Unidos había investigado en secreto naves extraterrestres. En una audiencia ante el Congreso, Grusch indicó que se había recuperado tecnología alienígena y que, incluso, se habían descubierto seres "no humanos" en su interior. Otros testimonios de personal retirado de las fuerzas militares y ex-pilotos van en el mismo sentido de lo indicado por Grusch.

Por el contrario, el Pentágono sostiene que no existen "pruebas verificables que respalden las afirmaciones de que el gobierno estadounidense y las empresas privadas tienen acceso a tecnología extraterrestre o han realizado ingeniería inversa", según expresó Ryder. Y agregó que el informe de la AARO tampoco encontró "evidencias de que ninguna investigación del gobierno de Estados Unidos, estudios patrocinados por académicos o análisis realizados por un panel de revisión oficial hayan confirmado que cualquier avistamiento de un UAP se encuentra ligado a tecnología extraterrestre".

Ingeniería inversa

Las nuevas declaraciones son similares a lo indicado en abril de 2023 ante el Congreso por el Dr. Sean M. Kirkpatrick, titular de la AARO, quien también había manifestado que hasta el momento no se han identificado evidencias de naves extraterrestres. A pesar de esto, como indica un artículo publicado en Live Science, el Pentágono asumió en el comunicado que sobre la década de 2010 se analizó un programa orientado a aplicar tecnología inversa en naves alienígenas.

La tecnología o ingeniería inversa es un proceso que tiene como propósito obtener información o un diseño a partir de un producto ya concluido, buscando determinar cuáles son sus componentes, de qué manera interactúan y cuál fue el proceso de fabricación. En consecuencia, un estudio de este tipo intentaría descubrir cómo funcionan las tecnologías extraterrestres.

Según asumió el Departamento de Defensa, un programa denominado Kona Blue fue propuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y superó distintas instancias, “hasta el punto en que se solicitó oficialmente un Programa de Acceso Especial Prospectivo (PSAP) 35 para respaldar este programa, pero finalmente fue rechazado por los líderes del DHS por carecer de mérito", dice el informe.

Posteriormente, el trabajo reafirma que "es fundamental tener en cuenta que nunca se recolectaron naves o cuerpos extraterrestres: los defensores de Kona Blue y sus contratistas previstos solamente asumieron que este material existía". Ahora, la AARO indicó que a finales de este año publicará un segundo volumen del informe, que cubre los avistamientos realizados entre noviembre de 2023 y abril de 2024. La oficina también anunció que el Pentágono está trabajando en un kit de sensores portátiles, llamado "sistema Gremlin", que analizará los avistamientos de UAP en tiempo real.