Arte rupestre de hace 2.000 años podría representar música psicodélica

Aunque la música psicodélica moderna no nació hasta la década de 1960, las influencias psicodélicas se pueden encontrar en el arte rupestre de hace miles de años. Grabados precolombinos en piedra, de 2.000 años de antigüedad, reflejan figuras humanas bailando en estado de trance chamánico.

Una serie de grabados antiguos encontrados en bloques de lava en el sur de Perú podrían representar música que se realizaba durante rituales chamánicos que involucraban plantas alucinógenas hace 2.000 años.

Los diseños precolombinos de estos grabados consisten en lo que parecen ser figuras humanas danzantes rodeadas de líneas onduladas y otras formas geométricas, y aunque son difíciles de interpretar, un nuevo análisis sugiere que estos patrones abstractos podrían representar las canciones que transportaban a los participantes a otras dimensiones durante sus viajes psicodélicos.

Arte rupestre

Los grabados precolombinos que han sido objeto de esta investigación se pueden encontrar en Toro Muerto, que alberga una de las colecciones más ricas de arte rupestre en Sudamérica. Situado en un desfiladero desértico, el sitio está salpicado de miles de rocas, de las cuales 2.600 presentan antiguos grabados.

Mientras que interpretaciones anteriores han sugerido que estos motivos geométricos podrían simbolizar serpientes o relámpagos, o estar relacionados con lluvias torrenciales, fertilidad o cultos al agua, el nuevo estudio propone una perspectiva diferente.

Parecidos sorprendentes

Los autores de este estudio explican que los artefactos contienen "una repetición casi abrumadora de imágenes de figuras humanas danzantes, únicas en la región, y una acumulación extraordinaria de patrones geométricos, como líneas onduladas, puntos, líneas y espirales".

Esta interpretación se ve respaldada por la observación de que algunos de los motivos geométricos, como zigzags, líneas rectas y puntos, se asemejan a cañas grabadas encontradas en diferentes contextos funerarios saqueados por huaqueros.

Arte tukano

Para construir su hipótesis, los investigadores señalan las similitudes sorprendentes entre los dibujos de Toro Muerto y el arte tradicional de la cultura Tukano en la Amazonia colombiana.

En el caso de esta cultura, los diseños geométricos se han relacionado con las visiones inducidas por la bebida alucinógena ayahuasca, que ha sido ritualmente consumida por comunidades indígenas amazónicas durante milenios.

En este contexto, las formas representan la música chamánica que hechiza a los participantes bajo los efectos de la ayahuasca, llevándolos a un supuesto "mundo paralelo" en el que pueden reencontrarse con su mitología ancestral.

Teoría especulativa

Aplicando la misma interpretación a los dibujos de Toro Muerto, los autores del nuevo estudio sugieren que "la figura central danzante rodeada de líneas onduladas está realmente ' rodeada' de canciones, que eran la fuente de transferencia a otro mundo".

Aunque admiten que su teoría es algo especulativa, los investigadores proponen que estos patrones geométricos podrían ser representaciones o encarnaciones de canciones en sí mismas, independientes de cualquier representación de bocas o cuerpos.

Este enfoque permite una comprensión más profunda de los posibles significados y funciones de los patrones geométricos encontrados en Toro Muerto, así como la posibilidad de que estos geoglifos encarnaran canciones por derecho propio.

El arte rupestre, como la pintura y las esculturas que se encuentran en las rocas y las paredes de las cuevas, es una forma de expresión artística que ha existido desde la prehistoria. A menudo, este tipo de arte se considera un reflejo de la cultura y la vida cotidiana de los pueblos que lo crearon. En algunos casos, se han encontrado evidencias de que este arte puede tener conexiones con la música y, en particular, con la música psicodélica.

Ejemplos de "danzantes" en Toro Muerto. ¿Danza psicodélica? / J.Z. Wołoszyn/Cambridge Archaeological Journal/2024

Psicodélica rupestre

La música psicodélica es un término que abarca una amplia gama de estilos y géneros musicales que se inspiran o están influenciados por la experiencia psicodélica, que incluye la percepción alterada de la realidad y la conciencia.

Aunque la música psicodélica moderna surgió en la década de 1960, las influencias psicodélicas se extendieron a otros géneros musicales, como el folk, el rock y el soul, creando subgéneros como el folk psicodélico, el rock psicodélico, el pop psicodélico y el soul psicodélico.

No es la primera vez que en el arte rupestre se encuentran evidencias de que algunos de los patrones y motivos utilizados en las pinturas y esculturas podrían estar relacionados con la música psicodélica.

También en Sudáfrica

Por ejemplo, en una pintura rupestre en las montañas Cederberg, en Sudáfrica, se han interpretado los batidores de mosca representados en la pintura como un instrumento musical que produce sonido al hacer girar el aire: sería un aerófono bramador o ruidoso, vinculado tradicionalmente a la provocación de estados alterados de consciencia.

Asimismo, se han encontrado evidencias de que diversas culturas precolombinas utilizaban alucinógenos en sus ceremonias religiosas y rituales, lo que podría sugerir que la música psicodélica también pudo tener una importancia significativa en estas culturas y quedaron reflejadas en grabados como los de Toro Muerto.

Referencia

Dances with Zigzags in Toro Muerto, Peru: Geometric Petroglyphs as (Possible) Embodiments of Songs. Andrzej Rozwadowski, Janusz Z. Wołoszyn. Cambridge Archaeological Journal, pp. 1 – 21. DOI:https://doi.org/10.1017/S0959774324000064