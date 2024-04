Descubren cómo Plutón consiguió su corazón

El misterio de cómo Plutón consiguió una característica gigante en forma de corazón en su superficie finalmente ha sido resuelto: los científicos lograron reproducir con éxito la forma inusual con simulaciones numéricas, atribuyéndola a un impacto gigante y lento en ángulo oblicuo. Se trató de una colisión con un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, que tuvo lugar sobre los inicios de la historia de Plutón.

Un equipo internacional de astrofísicos dirigido por la Universidad de Berna y el Centro Nacional de Competencia en Investigación PlanetS (NCCR), en Suiza, ha revelado cómo se formó la extraña figura en forma de corazón que domina el relieve del planeta enano Plutón, ubicado a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, en los confines del Sistema Solar. Los hallazgos del nuevo estudio se publicaron recientemente en la revista Nature Astronomy.

Un misterio resuelto

Desde que las cámaras de la misión New Horizons de la NASA descubrieran una gran estructura en forma de corazón en la superficie de Plutón en 2015, la figura ha desconcertado a los científicos porque su forma, composición geológica y elevación son únicas. Ahora, los investigadores han utilizado simulaciones numéricas para investigar los orígenes de la estructura denominada Sputnik Planitia, la parte occidental en forma de “lágrima” de la superficie del "corazón" de Plutón, también conocido como Tombaugh Regio.

Según una nota de prensa, concluyeron que la historia temprana de Plutón estuvo marcada por un evento cataclísmico que formó a Sputnik Planitia: una colisión con un cuerpo planetario de unos 700 kilómetros de diámetro, cuyas características dieron forma al corazón, al impactar lentamente y de manera oblicua. La apariencia brillante de Sputnik Planitia se debe a que está llena de hielo de nitrógeno blanco: Tombaugh Regio posee una capa más delgada del mismo material.

Esta composición también marca un origen común, relacionado con la enorme y lenta colisión. En algún lugar debajo de esta zona se encuentran los restos del núcleo de otro cuerpo masivo, que Plutón nunca digirió del todo luego del choque. Sin embargo, las condiciones del Sistema Solar exterior provocaron un impacto a menor velocidad, que junto a las características del hielo que predomina en esta región derivaron en la creación de la estructura en forma de corazón.

Una colisión única

"El núcleo de Plutón es tan frío que las rocas permanecieron muy duras y no se derritieron a pesar del calor del impacto, y gracias al ángulo de choque y a la baja velocidad, el núcleo del cuerpo extraño no se hundió en el centro de Plutón, sino que permaneció intacto", explicó en el comunicado el científico Harry Ballantyne, autor principal del nuevo estudio.

Por otro lado, los hallazgos del equipo científico también sugieren que la estructura interna de Plutón es diferente de lo que se suponía anteriormente, lo que indica que no existe un océano bajo la superficie, como algunas teorías habían planteado previamente. Al mismo tiempo, estas hipótesis indicaban que el océano subterráneo estaba implicado en la formación del “corazón”.

De acuerdo a las simulaciones realizadas, todo el manto primordial de Plutón fue excavado por el impacto, y cuando el material del núcleo del otro cuerpo se estrelló contra el núcleo de Plutón, se creó un exceso de masa local que puede explicar la migración hacia el ecuador de la estructura en forma de corazón, sin un océano subterráneo que la “movilice” sobre una corteza dura y fría, como se pensaba hasta el momento.

Referencia

Sputnik Planitia as an impactor remnant indicative of an ancient rocky mascon in an oceanless Pluto. Harry A. Ballantyne et al. Nature Astronomy (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-024-02248-1