Descubren la primera evidencia de antigua vida humana en cuevas de lava

Los arqueólogos han descubierto la primera evidencia de que los humanos alguna vez ocuparon una cueva en Arabia Saudita formada por lava: hallaron diversos artefactos que confirman la actividad humana desde hace al menos 10.000 años hasta 3.500 años atrás, en esa red de cuevas de lava.

Una nueva investigación publicada recientemente en la revista PLOS One ha identificado un área en Asia que alguna vez actuó como un punto clave para los intercambios socioculturales entre pueblos humanois antiguos, en el marco de vastas cuevas y tubos de lava que han permanecido como verdaderas reservas arqueológica sin explorar en Arabia Saudita.

Arte y trabajo

A través de excavaciones y análisis meticulosos, el equipo internacional de científicos descubrió una gran cantidad de evidencia de actividad humana en el sitio Umm Jirsan, que abarca desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. La actividad se registró aproximadamente desde hace 10.000 años hasta 3.500 años atrás, en lo que constituye la primera evidencia de actividad humana en este tipo de cuevas de lava.

La investigación fue liderada por el Centro de Investigación Australiano para la Evolución Humana (ARCHE) de la Universidad de Griffith, en colaboración con socios de distiontas partes del mundoi. El hallazgo es consecuencia de diferentes esfuerzos relativos al estudio y exploración de entornos subterráneos, incluyendo cuevas y tubos de lava, que han permanecido en gran parte sin ser explorados.

"Nuestros hallazgos en Umm Jirsan proporcionan una extraña visión de las vidas de los pueblos antiguos en Arabia Saudita. Revelan fases repetidas de la ocupación humana y arrojan luz sobre las actividades ganaderas incipientes que alguna vez prosperaron en este paisaje", indicó en una nota de prensa el Dr. Mathew Stewart, líder del equipo de especialistas.

Ganadería y agricultura de oasis

Según los expertos, este sitio probablemente sirvió como un punto de referencia crucial a lo largo de las rutas de pastoreo, vinculando oasis claves para la producción en el medio del desierto y facilitando el intercambio cultural y el comercio. Además, el arte rupestre hallado y los registros faunísticos atestiguan el uso del tubo de lava y las áreas circundantes para las primeras tareas ganaderas, pintando en gran parte cómo se desarrollaron las antiguas formas de vida.

Desde ese punto de vista, las representaciones de ganado, ovejas, cabras y perros corroboran las prácticas ganaderas prehistóricas y la composición de rebaños en la región. Por si esto fuera poco, el análisis isotópico de restos de animales indica que el ganado pastaba principalmente en pastos y arbustos silvestres, mientras que los humanos mantenían una dieta rica en proteínas, con un aumento notable en el consumo de plantas: esto sugiere la aparición de la agricultura de oasis.

"Si bien las localidades subterráneas son globalmente significativas en arqueología y ciencia cuaternaria, nuestra investigación representa el primer estudio integral de este tipo en Arabia Saudita. Estos hallazgos subrayan el inmenso potencial de las investigaciones interdisciplinarias en cuevas y tubos de lava, ofreciendo una ventana única al pasado profundo de la humanidad", concluyó Michael Petraglia, director de ARCHE.

Referencia

First evidence for human occupation of a lava tube in Arabia: The archaeology of Umm Jirsan Cave and its surroundings, northern Saudi Arabia. Mathew Stewart et al. PLOS One (2024). DOi:10.1371/journal.pone.0299292