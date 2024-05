Un asteroide dio a luz a dos pequeñas lunas

Dos lunas diminutas conforman el primer satélite binario de contacto descubierto orbitando un asteroide, que se escindió de su roca espacial madre. El progenitor es el asteroide “Dinky”, observado por la nave espacial Lucy de la NASA. Conocer más sobre este tipo de asteroides es crucial para saber cómo se formaron la Tierra y otros planetas del Sistema Solar.

Un equipo de investigadores de la NASA y la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, detalla en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature el hallazgo de un pequeño satélite binario alrededor del asteroide Dinkinesh, conocido popularmente como “Dinky”. Los científicos indicaron que la “doble luna” se trata del primer satélite natural de este tipo que se descubre en torno a un asteroide.

Dos lunas unidas

Inicialmente observado por la nave espacial Lucy de la NASA en noviembre de 2023, los datos obtenidos en esa ocasión sobre “Dinky” sorprendieron a los especialistas: comprobaron que el asteroide no estaba solo en el espacio. Un satélite, bautizado como "Selam", orbitaba a su alrededor: a medida que Lucy enviaba más datos a la Tierra, los científicos descubrieron que Selam no era un satélite individual, sino una luna binaria de contacto, que básicamente son dos lunas fusionadas.

"Existe mucha más complejidad en estos cuerpos pequeños de lo que pensábamos originalmente. Con las observaciones adicionales realizadas por la nave espacial, pudimos analizar mejor características como la velocidad de rotación de Dinkinesh y el patrón orbital de Selam. También comprendemos mejor de qué materiales posiblemente estén hechos, lo que nos acerca un paso más a entender en profundidad cómo se crean los cuerpos terrestres”, indicó en una nota de prensa la profesora Jessica Sunshine, una de las autoras del nuevo estudio.

En el mismo sentido, el líder de la misión Lucy de la NASA, el científico Harold Levison, agregó en el comunicado que “una de las cosas fundamentales para comprender cómo llegaron aquí planetas como la Tierra es entender cómo se comportan los objetos cuando chocan entre sí. Es que los planetas se formaron cuando objetos más pequeños como asteroides, que orbitaban alrededor del Sol, colisionaron violentamente. Que los objetos se rompan al chocar o se peguen tiene mucho que ver con su fuerza y estructura interna”, concluyó.

Los asteroides no están solos

Según un artículo publicado en Space.com, los astrónomos están descubriendo que alrededor del 15% de los asteroides pequeños tienen compañeros, como es el caso de Dimorphos, el diminuto cuerpo que orbita alrededor del asteroide Didymos y que fue objeto de la misión de defensa planetaria DART de la NASA en 2022. Sin embargo, lo llamativo en “Dinky” o Dinkinesh es que su pequeña luna Selam es de naturaleza binaria, o sea que en realidad son dos objetos unidos.

Los binarios de contacto en sí mismos no son tan extraños: el cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko, estudiado por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) entre 2014 y 2016, era precisamente un binario de contacto. También lo era Arrokoth, un objeto del Cinturón de Kuiper observado por la sonda New Horizons de la NASA en 2019. Sin embargo, lo particular en “Dinky” y su luna binaria es que se trata de la primera identificación de un satélite de este tipo orbitando un asteroide de estas características.

Referencia

A contact binary satellite of the asteroid (152830) Dinkinesh. Harold F. Levison et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07378-0