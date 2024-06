¿Es la evolución un proceso repetitivo o un producto del azar?

Algunas teorías sostienen que la evolución de las especies es un proceso azaroso, que actúa sobre una multiplicidad de rasgos que aparecen aleatoriamente a través de la variación genética. Sin embargo, un nuevo estudio basado en insectos pone en duda en parte esa noción, al sostener que la evolución a veces puede repetirse de manera predecible. Esto podría ayudar a comprender cómo los organismos pueden cambiar en respuesta a presiones de selección y adaptación.

Un nuevo estudio internacional publicado recientemente en la revista Science Advances, que contó con la participación de científicos de la Universidad Estatal de Utah y la Universidad de Nevada en Reno, en Estados Unidos, la Universidad de Montpelier y la Universidad de Notre Dame, en Francia, y la Universidad Federal de São Paulo, en Brasil, entrega nuevos hallazgos sobre la evolución repetida: cambios evolutivos recurrentes y a lo largo del tiempo en insectos palo indicarían que la evolución, por lo menos en parte, podría ser un proceso reiterativo y no solamente azaroso.

Repetición y azar

Durante siglos los científicos se han preguntado si la evolución puede repetirse o, sencillamente, es un hecho único y fortuito que nunca volvería a reproducirse. En otras palabras, se preguntan qué sucedería si el reloj retrocediera y la vida sobre la Tierra comenzara nuevamente su curso desde cero: ¿tendríamos las mismas especies o todo sería diferente? ¿El ser humano alcanzaría el mismo nivel evolutivo?

Como indica un artículo publicado en Science Alert, el fallecido paleontólogo Stephen Jay Gould creía que si retrocediéramos el reloj de la evolución y "volviéramos a reproducir la cinta de la vida", sería extremadamente complejo que algo como el Homo sapiens volviera a evolucionar alguna vez. ¿Es entonces la evolución la consecuencia de una cadena de hechos azarosos que, en caso de modificarse, cambiarían por completo todos los resultados posteriores? ¿O existen cambios evolutivos que muestran patrones reiterativos?

De acuerdo a la nueva investigación, liderada por el científico Zachariah Gompert, la respuesta podría ser más parecida al gris que al blanco o al negro. “Creo que la respuesta no es que la evolución es completamente aleatoria o totalmente determinista y predecible. Sin embargo, al examinar escalas de tiempo cortas, podemos encontrar patrones evolutivos predecibles y repetibles", indicó Gompert en una nota de prensa.

Patrones recurrentes

Gompert y sus colegas descubrieron evidencias de evolución repetible en poblaciones de insectos palo, luego de analizar tres décadas de datos sobre la frecuencia de transformaciones crípticas de patrones de color en la especie Timema cristinae, concretamente en 10 poblaciones replicadas naturalmente en California.

Las variaciones de color estarían motivadas en la necesidad de los insectos palo para camuflarse en el ambiente y evitar ser presas fáciles de las aves: de un modo reiterativo, la selección natural va privilegiando ciertas tonalidades y motivos que facilitan el camuflaje y, en consecuencia, la supervivencia de los ejemplares de la especie.

"La depredación de las aves es un factor constante que da forma a los rasgos orgánicos de los insectos, incluida la coloración y la presencia o no de rayas. Observamos fluctuaciones predecibles en la frecuencia de las rayas en todas las poblaciones, lo que representa una dinámica evolutiva repetible basada en la variación genética permanente", agregó Gompert en el comunicado. También se apreció una mayor tendencia hacia los colores más inusuales que a los comunes, quizás también por su aporte al camuflaje de los insectos palo.

Sin embargo, los científicos aclararon que al tratarse de poblaciones específicas y en plazos de tiempo cortos en términos de la evolución de la vida sobre la Tierra, es difícil sacar conclusiones definitivas. A pesar de esto, los hallazgos muestran que, al menos en parte, la repetición y los ciclos predecibles pueden haber cumplido un papel importante en términos evolutivos.

Referencia

Evolution repeats itself in replicate long-term studies in the wild. Zachariah Gompert, Patrik Nosil et al. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adl3149