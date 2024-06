Los móviles permitirán ver a través de las paredes

Un chip generador de imágenes inspirado en la visión de rayos X de Superman podrá usarse en dispositivos móviles, para detectar objetos dentro de paquetes o “ver” detrás de las paredes y apreciar cableados y vigas. La innovación también podría tener importantes aplicaciones en el campo de la medicina.

Investigadores de la Universidad de Texas en Dallas, en Estados Unidos, han publicado recientemente un estudio en la revista Transactions on Terahertz Science and Technology en el cual describen una nueva tecnología: se trata de un chip que permite utilizar dispositivos móviles para atravesar estructuras con nuestra visión, haciendo posible apreciar el interior de las paredes o ver dentro de paquetes y sobres, entre otras aplicaciones.

Los científicos lograron miniaturizar un chip generador de imágenes, que se inspira en la visión de rayos X de Superman, para poder integrarlo en dispositivos portátiles como smartphones o tablets. De esta manera, los teléfonos móviles se podrán utilizar para encontrar montantes, vigas de madera o cableado en el interior de las paredes, como así también grietas en tuberías o contornos del contenido de sobres y paquetes.

Señales seguras para las personas

De acuerdo a una nota de prensa, la innovación también podría emplearse con fines médicos, aunque para utilizarla en estructuras biológicas requerirá previamente una serie de controles y adaptaciones. Uno de los mayores desafíos que lograron resolver los investigadores es hacer que la tecnología sea lo suficientemente pequeña para dispositivos móviles de mano, y al mismo tiempo poder mejorar la calidad de las imágenes obtenidas.

El chip generador de imágenes produce señales de 300 GHz, en la banda de ondas milimétricas de frecuencias electromagnéticas entre microondas e infrarrojos, que el ojo humano no puede detectar y son seguras para las personas que lo utilicen. La tecnología es similar a la aplicación de microondas que se emplea en los controles de pasajeros en los aeropuertos.

Superando limitaciones

Según un artículo publicado en Medium, los investigadores han superado muchas limitaciones rediseñando los píxeles individuales que conforman el dispositivo de ondas milimétricas. El equipo creó pequeños píxeles de 0,5 mm por 0,5 mm, cada uno de los cuales tiene una fuente de señal, un detector y una antena. La salida de cada píxel se puede integrar con otros píxeles, optimizando así la calidad general de la imagen.

Para llegar al rendimiento actual, los científicos aumentaron la relación señal-ruido del accesorio en más de cien millones, a lo largo de 15 años de investigación. Ahora, los avances permitieron obtener pequeños circuitos integrados, tan compactos que logran incorporarse a dispositivos portátiles, por ejemplo en la parte posterior de los teléfonos inteligentes.

Referencia

Array of 296-GHz CMOS Concurrent Transceiver Pixels With Phase and Amplitude Extraction Circuits for Improving Reflection-Mode Imaging Resolution. Pranith Reddy Byreddy et al. Transactions on Terahertz Science and Technology (2024). DOI:https://doi.org/10.1109/TTHZ.2024.3350515