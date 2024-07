Descubierto el mejor ejemplo de un exoplaneta potencialmente habitable

Utilizando el poder del telescopio Webb, los científicos han logrado precisar que el exoplaneta LHS-1140b, un mundo alienígena del tipo "globo ocular", con un océano global cubierto de hielo y una única región similar a un iris de unos 4.000 kilómetros de diámetro mirando en dirección a su estrella anfitriona, sería el mejor ejemplo existente hasta el momento de un planeta extrasolar donde pueda confirmarse la presencia de agua líquida, junto a la capacidad de albergar vida.

Astrónomos y especialistas en ciencias planetarias de la Universidad de Montreal, en Canadá, y el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), en Francia, han identificado una serie de características en el exoplaneta LHS-1140b, ubicado a unos 48 años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Cetus, que lo transforman en el ejemplo más prometedor que puede hallarse hasta el momento de un mundo extrasolar con presencia de agua líquida y potencialmente habitable.

Atmósfera y agua líquida

LHS 1140b tiene 1,7 veces el tamaño de nuestro planeta Tierra y se encuentra en la zona habitable de su estrella: los investigadores utilizaron los datos del Telescopio Espacial James Webb (JWST) para descubrir que esta “súper Tierra” en forma de “globo ocular” sería un mundo helado pero con un océano de agua líquida localizado en su centro, que presentaría un diámetro aproximado de 4.000 kilómetros. Los científicos desarrollaron sus conclusiones en un nuevo estudio, publicado en arXiv y aprobado para su próxima aparición en la revista Astrophysical Journal Letters.

Según una nota de prensa de la Universidad de Montreal, el análisis de las observaciones realizadas con el telescopio Webb muestran pruebas tentadoras que sugieren que LHS 1140 b puede tener incluso una atmósfera rica en nitrógeno. Si se confirma este resultado mediante nuevos estudios, LHS 1140b sería el primer planeta extrasolar templado en mostrar evidencias de una atmósfera secundaria, creada después de la formación inicial del cuerpo planetario.

Un mundo templado a menos de 50 años luz de la Tierra

Además, los datos acumulados indican que LHS 1140b es más parecido a la Tierra de lo que se creía hasta hoy: es menos denso de lo esperado para un planeta rocoso, con aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de su masa dominada por agua. Llama la atención especialmente el potencial océano líquido ubicado en el punto subestelar, o sea el área de la superficie del planeta que siempre se encuentra frente a la estrella anfitriona del sistema. Esto se explica por la rotación sincrónica del planeta, en una dinámica similar a la que desarrollan la Luna y la Tierra.

Por otro lado, de acuerdo a un comunicado del CNRS las conclusiones obtenidas en el nuevo estudio constituyen el resultado más prometedor obtenido por JWST hasta la fecha en cuanto al análisis de planetas extrasolares potencialmente habitables. Al mismo tiempo, si se confirman las condiciones de LHS 1140b sugeridas por la investigación, este mundo cercano a nuestro planeta sería también el primer exoplaneta oceánico identificado formalmente hasta hoy.

Referencia

Transmission Spectroscopy of the Habitable Zone Exoplanet LHS 1140 b with JWST/NIRISS. Charles Cadieux et al. arXiv (2024). Aprobado para su publicación en Astrophysical Journal Letters. DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.15136