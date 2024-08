La IA espía los cables HDMI para capturar datos de la pantalla

Tecnologías que utilizan Inteligencia Artificial (IA) permiten espiar la pantalla de los ordenadores usando señales que se escapan de los cables HDMI: un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo modelo que utiliza antenas para ataques de largo alcance, demostrando el potencial de esta herramienta delictiva. Pero aunque la captura de señales puede ser un problema, no sería preocupante por el momento para la mayoría de los usuarios domésticos.

Un nuevo estudio publicado recientemente en arXiv, producido por científicos de la Universidad de la República, en Uruguay, comprueba la viabilidad de un nuevo modelo de Inteligencia Artificial (IA) dedicado a captar las señales electromagnéticas que pueden filtrarse en la conexión entre el ordenador y su pantalla, mediante el cable HDMI utilizado con ese fin. Los datos interceptados podrían ser empleados por hackers y otros delincuentes cibernéticos para robar información de valor, entre otras graves consecuencias.

Acceso remoto a información privada

Según un artículo publicado en Tom's Hardware, es probable que estos ataques informáticos ya estén sucediendo, pero los usuarios de ordenadores personales no serían por el momento el objetivo principal de los delincuentes, de acuerdo a las conclusiones de los especialistas. Los ataques se pueden realizar a través de múltiples métodos, incluso mediante el uso de antenas colocadas fuera de un edificio para interceptar señales de cables HDMI.

El espionaje se concreta interceptando la radiación electromagnética que se filtra desde el cable HDMI que conecta al cuerpo del ordenador con la pantalla. Esta técnica para robar datos era mucho más sencilla en los días de las señales audiovisuales analógicas, debido a que la transmisión digital utilizada actualmente para el vídeo de alta definición es mucho más compleja.

Sin embargo, el equipo liderado por Federico Larroca ha desarrollado un modelo de IA que puede reconstruir señales digitales a partir de señales filtradas a varios metros de distancia. Esto demuestra que la estrategia también podría ser utilizada con fines delictivos. Los investigadores uruguayos entrenaron al modelo de IA utilizando un conjunto de señales originales e interceptadas de forma coincidente.

70% de precisión

Posteriormente, emplearon un software de reconocimiento de texto en la imagen recuperada y la compararon con la imagen de pantalla original. En sus pruebas, el proceso de recepción malinterpretó aproximadamente el 30% de los caracteres. El equipo de científicos dice que la tasa de error es lo suficientemente baja como para que cualquier persona pueda leer la mayor parte del texto con precisión, por ejemplo un mensaje abierto o los datos de una cuenta bancaria.

De acuerdo a un artículo publicado en PCWorld, la radiación electromagnética registrada de forma inalámbrica con este método puede alcanzar hasta un 70% de precisión, como indican los experimentos mencionados previamente. Aunque no se trata de una grabación convencional, sigue siendo una mejora del 60% con respecto a métodos anteriores, siendo más que suficiente para robar contraseñas y otra información confidencial.

Referencia

Deep-TEMPEST: Using Deep Learning to Eavesdrop on HDMI from its Unintended Electromagnetic Emanations. Santiago Fernández, Emilio Martínez, Gabriel Varela, Pablo Musé and Federico Larroca. arXiv (2024). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.09717