Los árboles saben defenderse de los incendios forestales

Cuando el humo de los incendios forestales está en el aire, algunos árboles esencialmente "cierran" sus ventanas y puertas y aguantan la respiración: los científicos revelaron que determinadas especies vegetales responden a fuertes episodios de humo de incendios forestales al clausurar su intercambio con el aire exterior, conteniendo la respiración para minimizar los efectos nocivos de las emisiones.

Una investigación liderada por especialistas de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, ha permitido descubrir cómo el pino ponderosa (Pinus ponderosa) logra reducir las consecuencias negativas del humo de los incendios forestales, de los cuales no puede escapar de ninguna manera. Aunque todas las especies vegetales se ven intensamente afectadas por estos eventos, que siguen creciendo a nivel global, estos árboles “contienen” la respiración para intentar reducir el impacto negativo del humo.

Reducción en la absorción y emisión de compuestos

El mecanismo de “respiración” vegetal tiene sus semejanzas y sus diferencias con el nuestro. Las plantas tienen poros en la superficie de sus hojas llamados estomas: estos poros son muy parecidos a las bocas de los humanos y otros animales, excepto que mientras nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, las plantas hacen exactamente lo contrario: inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno.

Y aunque al igual que los humanos las plantas inhalan otros químicos presentes en el aire que los rodea y exhalan los compuestos producidos en su interior, la gran diferencia es que no hacen ambos procesos por separado: inhalan y exhalan al mismo tiempo, absorbiendo y liberando constantemente gases atmosféricos. ¿Cómo pueden defenderse entonces del humo de los incendios forestales?

De acuerdo al estudio realizado por los científicos estadounidenses, publicado en la revista Geophysical Research Letters, los investigadores pudieron comprobar, mediante análisis y mediciones en tiempo real, que los pinos ponderosa aplican una reducción fotosintética con evidencia de taponamiento estomático, junto a cambios en la absorción y emisión al nivel de sus hojas de compuestos orgánicos volátiles biogénicos (COV), o sea las sustancias que captan y emiten en su proceso de “respiración”.

Buscando las causas

Según un artículo publicado por los responsables de la investigación en The Conversation, los datos obtenidos indican que algunas plantas responden a fuertes episodios de humo de incendios forestales al cerrar su intercambio con el aire exterior. En concreto, están conteniendo la respiración para evitar mayores problemas, aunque previamente hayan estado expuestas al humo, sufriendo igualmente sus consecuencias negativas.

En una entrevista que publica la Universidad Estatal de Colorado, la científica líder del equipo de investigadores, Mj Riches, explicó que “pudimos apreciar una reducción de las emisiones químicas en los pinos ponderosa debido al humo de los incendios forestales, que podría ser causada por varios factores. Las plantas pueden cambiar la síntesis de sus emisiones químicas para conservar energía y sobrevivir a la exposición al humo”, indicó.

“Además, algunos productos químicos que emiten las especies vegetales se fabrican con anticipación y se almacenan en caso de emergencia. Una vez que estas reservas se agotan, la planta debe tomar tiempo y gastar energía para producir nuevamente estas sustancias. Las emisiones de las plantas también pueden reducirse porque sus reservas de estos productos químicos se agotan: en definitiva, necesitamos nuevas investigaciones para descubrir con exactitud las causas de este sorprendente proceso”, concluyó Riches.

Referencia

Wildfire Smoke Directly Changes Biogenic Volatile Organic Emissions and Photosynthesis of Ponderosa Pines. M. Riches et al. Geophysical Research Letters (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2023GL106667