Nuevos hallazgos reafirman el origen genético de la depresión

Un nuevo estudio señala los "genes de la depresión" en todas las etnias: se trata de 239 factores de riesgo genéticos para la depresión que inciden en todas las principales poblaciones mundiales. Esto permitirá a los científicos predecir por primera vez el riesgo de depresión independientemente del origen étnico de cada persona.

El análisis genético más grande y diverso realizado a nivel global en depresión mayor ha revelado casi 300 vínculos genéticos previamente desconocidos relacionados con esta patología, según una investigación publicada en la revista Cell. El trabajo fue realizado por un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y el Kingings College de Londres, en Inglaterra, pero involucró además a especialistas de Sudáfrica, Brasil, México, Estados Unidos, Australia, Taiwán y China.

El Consorcio de Genómica Psiquiátrica a cargo de la investigación analizó datos genéticos anónimos de más de 5 millones de personas en 29 países de todo el mundo, incluyendo individuos de ascendencia europea, africana, de Asia Oriental, hispana y del sur de Asia. Las relaciones identificadas permitirán a los científicos predecir el riesgo de depresión con independencia de la pertenencia étnica de cada persona.

Ampliando el mapa genético de la depresión

Además, investigaciones previas sobre la genética de la depresión se han centrado principalmente en las poblaciones blancas con descendencia europea. En consecuencia, las terapias desarrolladas utilizando enfoques genéticos para la depresión pueden no ser efectivas en otras etnias, marcando nuevas desigualdades de salud motivadas en el origen de los pacientes. Según una nota de prensa, los hallazgos podrían incentivar renovadas terapias farmacológicas que incluyan las asociaciones genéticas.

En concreto, los científicos incluyeron en el estudio casi 700 mil individuos con depresión mayor (DM) de múltiples etnias, identiicando 697 asociaciones genéticas, 293 de las cuales eran previamente desconocidas. Obtener un mapa genético cada vez más completo de la enfermedad es un paso vital para conseguir tratamientos más efectivos: cada variante genética tiene un efecto muy pequeño sobre el riesgo general de desarrollar depresión, pero si se acumulan múltiples variantes estos pequeños efectos pueden multiplicarse, aumentando el riesgo de depresión.

Desvelando cómo impacta la depresión en el cerebro

Las variantes genéticas que fueron identificadas se vincularon a neuronas con actividad en múltiples regiones del cerebro, incluidas las áreas que controlan las emociones. Sin embargo, los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva del impacto de la depresión en el cerebro y presentan posibles nuevos objetivos para el tratamiento. Incluso, el equipo de investigación destaca que la pregabalina y el modafinilo, fármacos utilizados para tratar el dolor crónico y la narcolepsia o afección del sueño, respectivamente, podrían reutilizarse para el tratamiento de la depresión.

A pesar de esto, el equipo de especialistas advierte que se requieren más estudios y ensayos clínicos para explorar el potencial de estos medicamentos en pacientes con depresión. En cualquier caso, como todavía hay mucho que aprender sobre los fundamentos biológicos de la depresión, las nuevas relaciones genéticas identificadas son cruclales para reafirmar que la depresión es altamente poligénica, o sea que está determinada por varios genes y factores ambientales: esta conclusión puede ser la llave para futuros tratamientos que alcancen una mayor efectividad.

Referencia

Trans-ancestry genome-wide study of depression identifies 697 associations implicating cell types and pharmacotherapies. Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Cell (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.002300