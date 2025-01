La desaparición de los neandertales podría explicarse por su sangre

El Homo sapiens puede haber sufrido cambios genéticos adaptativos en sus grupos sanguíneos después de salir de África: las variaciones le habrían conferido una ventaja evolutiva con respecto a los neandertales, que no desarrollaron las mismas adaptaciones en su sangre. Además, los hallazgos podrían ayudar a determinar patrones ancestrales de la migración humana.

Un equipo científico de la Universidad de Aix-Marsella y el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), en Francia, ha logrado reconstruir los grupos sanguíneos de 14 neandertales y 22 Homo sapiens cuyos restos poseen una antigüedad de entre 20.000 y 120.000 años: la investigación interdisciplinaria proporciona nuevos elementos sobre la llegada del Homo sapiens a Eurasia hace más de 45.000 años desde África, y podría arrojar luz sobre el fin de los neandertales hace alrededor de 40.000 años.

En un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports, el grupo de especialistas demostró que los primeros Homo sapiens que llegaron a Eurasia adquirieron una nueva gama de grupos sanguíneos después de su salida de África, como una forma de adaptaciones evolutivas que no se observa en los neandertales. La investigación también arroja luz sobre el origen de grupos sanguíneos anómalos, como los del sistema Rhesus.

Adaptaciones evolutivas y diversificación de grupos sanguíneos

De acuerdo a una nota de prensa, los neandertales preservaron grupos sanguíneos ancestrales durante 80.000 años, resguardando un patrimonio sanguíneo único y “congelado” en el tiempo, mientras que el Homo sapiens diversificó rápidamente sus patrones. Los neandertales se caracterizaron en particular por el grupo sanguíneo Rhesus, que actualmente se encuentra en Oceanía.

El grupo Rhesus se relaciona hoy en día con patrones sanguíneos extraños y letales cuando no se controlan durante las transfusiones de sangre y los embarazos: el estudio concluye que el dominio del grupo Rhesus en el perfil neandertal le habría impedido a este especie de homínidos adaptarse a los nuevos contextos como lo hizo Homo sapiens, determinando su extinción unos milenios después de la llegada de nuestros ancestros a Eurasia.

A diferencia de los neandertales, el Homo sapiens experimentó una intensa diversificación después de su salida de África hace 60.000 años, con una gama totalmente nueva de tipos de sangre. Esta diversificación genética habría ocurrido entre 60.000 y 45.000 años atrás, probablemente en el Medio Oriente. Algunos de estos grupos sanguíneos están ahora ampliamente distribuidos fuera de África.

La historia escrita en la sangre

“Hoy en día, ciertos grupos sanguíneos confieren una ventaja contra patógenos como el cólera, la malaria, uno de los virus de la gastroenteritis y, como hemos visto recientemente, el COVID. Por lo tanto, podemos imaginar que los grupos sanguíneos hallados en los primeros Homo sapiens pueden haberlos equipado con un nuevo arsenal para enfrentar los entornos que debían atravesar a medida que se extendían por todo el mundo”, indicó a Discover Magazine la científica Stéphane Maziereres, autora principal del estudio.

Además de aportar precisiones sobre una posible causa del declive y extinción de los neandertales y en torno a la diversificación de los patrones sanguíneos del Homo sapiens, como una ventaja adaptativa que marcó su progresiva expansión por el planeta, la investigación muestra la importancia de la reconstrucción de los grupos sanguíneos en el análisis del ADN antiguo, que podría convertirse en un nuevo elemento clave para futuras investigaciones.

Referencia

Rapid change in red cell blood group systems after the main Out of Africa of Homo sapiens. Stéphane Mazières et al. Scientific Reports (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-024-83023-0